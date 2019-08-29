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Part-time çalışma şartları değişiyor

Esnek istihdam imkanları piyasanın ihtiyaçlarına göre artırılacak. Kısmi çalıştırılan işçiler hiçbir şekilde farklı işleme tabi tutulamayacak
 29 Ağustos 2019 08:46
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Part-time çalışma şartları değişiyor

Hükümet, yasalarda kısmi süreli çalışma olarak tanımlanan part-time çalışanların sosyal güvenlik, yıllık izin, kıdem tazminatı gibi haklarını güvenceye almak için 4 önemli adım daha atıyor. İş mevzuatı, dijital teknolojilerdeki yeni meslek ve iş yapış biçimleri dikkate alınarak farklı esnek çalışma biçimlerini içerecek şekilde değiştirilecek.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre; piyasasının ihtiyaçlarına yönelik esnek çalışma biçimleri etkinleştirilecek. Kısmi ve esnek çalışanların sosyal güvenceye erişimini artırmak için gerekli değişiklik yapılacak. Tüm sosyal taraflara yönelik farkındalık kampanyası başlatılacak. Esnek istihdam imkanlarının artırılması amacıyla 2023 yılına kadar çalışanların kayıt altına alınmasında kolay işverenlik uygulamalarını yaygınlaştıracak. Kısmi çalıştırılan işçiler tam süreli çalışan emsal işçilere göre hiçbir şekilde farklı işleme tabi tutulamayacak. Part-time çalışan işçilerin niteliğine uygun açık pozisyon olduğunda öncelik bu kişilere verilecek. Bu kapsamda çalışanların sigortalarının yapılması zorunlu olmakla beraber buna uymayan işletmelere yönelik cezalar da güncellenecek. Yeni kıdem sistemi ile de bir saat bile çalışanların kıdem hakkı korumaya alınacak. Kamuda çalışma koşulları da çalışanların ihtiyaç, tercihlerine göre yeniden yapılandırılacak.
Sabah
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