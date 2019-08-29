'Zorunlu depozitoyla atık miktarı %50 düşer'
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, zorunlu depozito uygulamasının 2021'de başlayacağını belirterek, "Hedefimiz atık miktarını azaltmak ve geri dönüşüm oranlarını yüzde 10-50 arasına çıkarmak" dedi.
|29 Ağustos 2019 08:50
|Yazdır
Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, zorunlu depozito uygulamasının 2021'de başlayacağını belirterek, "Hedefimiz atık miktarını azaltmak ve geri dönüşüm oranlarını yüzde 10-50 arasına çıkarmak.
2023 yılında bunu hedefliyoruz. Hedefimiz yıllık 40-50 milyar içecek ambalajını, piyasaya sürülen ambalajın yüzde 50'sini geri toplayabilmek. Şu anda her 10 cam şişeden biri, her 10 pet şişeden 3'ü ve 10 alüminyum içecek kutusundan ancak 5'i geri dönüşebiliyor.
Gerisi de maalesef gelişi güzel doğaya atılıyor" dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Ekonomik güven endeksi arttı
28 Ağustos 2019 22:53
|Alanya'dan Bulgaristan'a ilk kez avokado ihracatı
28 Ağustos 2019 21:58
|Antalya havalimanı'nı 7 ayda 18 milyon yolcu kullandı
28 Ağustos 2019 20:18
|'Bizim bu zammı kabul etmemiz mümkün değil'
28 Ağustos 2019 19:54
|TROY logolu kart adedi 9 milyon oldu
28 Ağustos 2019 13:06
|Sezonun ilk kütlü pamuğu 50 liradan satıldı
28 Ağustos 2019 12:54
|İlk kazanızda, sigorta poliçeniz ne kadar artar? İşte cevabı
28 Ağustos 2019 11:10
|Belediyenin ürettiği Osmaneli salçasına Almanya'dan talep
28 Ağustos 2019 11:01
|TCMB'nin resmi rezerv varlıkları temmuzda arttı
28 Ağustos 2019 10:17
|Küresel piyasalar yön arayışında
28 Ağustos 2019 09:20