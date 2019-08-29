Kara yollarında son durum

HAKEM KURULU ÜYELERİ, TOPLANTI BAŞINA ALDIĞI 623 TL'Yİ HAK ETMEDİ Kamu İşveren Kurulu, son görüşmede sunduğu 2020 ve 2021 yılarını kapsayan 8+6'lık teklifi iki puan daha artırmaya yakındı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu bunu dahi yapamadı. Ayrıca, enflasyon hedefleri uzun bir süredir tutmamaktadır. Sözleşmede enflasyon farkı yer aldığı için zam puanları birer puan artırılsaydı dahi Devletin bir kaybı olmayacaktı. Hakem Kurulu üyeleri, Kamu İşveren Kurulu'nun teklifini aynen kabul etmekle, aldığı toplantı ücretini dahi hak etmemiştir.