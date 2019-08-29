İBB, işten çıkarmaya devam ediyor. Bu kez 238 kişiyi işten çıkardı
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesinde verdiği sözlere rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel çıkarmaya devam ediyor
|29 Ağustos 2019 09:09
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