1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İBB, işten çıkarmaya devam ediyor. Bu kez 238 kişiyi işten çıkardı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim öncesinde verdiği sözlere rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel çıkarmaya devam ediyor
 29 Ağustos 2019 09:09
Yazdır
İBB, işten çıkarmaya devam ediyor. Bu kez 238 kişiyi işten çıkardı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, personel çıkarmaya devam ediyor.

Daha önce Medya A.Ş.'den 51 gazeteciyi, Beltur'dan ise 175 kişiyi işten çıkaran Ekrem İmamoğlu dün de İspark'tan 238 personeli işten çıkardı.

İşten çıkarmalar personele kısa mesaj SMS'le bildirildi.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
111 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Elazığ'da haç işaretli fresk ele geçirildi
28 Ağustos 2019 22:16		 Konya Ovası'nın 100 yıllık rüyası gerçek oldu
28 Ağustos 2019 20:40
Gürültü kirliliğine neden olan kornalar silindirle ezildi
28 Ağustos 2019 19:42		 Sivas'ta 55 milyon yıllık deniz canlısı fosili bulundu
28 Ağustos 2019 19:21
Konya Ovası'nın 100 yıllık rüyası gerçek oldu
28 Ağustos 2019 17:55		 'Mutlu şehir' bu yıl turizmde 'mutsuz'
28 Ağustos 2019 17:08
Ankara Büyükşehir'den, büyük hafriyat soruşturması
28 Ağustos 2019 16:53		 Manisa Şehir Hastanesi 9 ayda 1 milyon hastaya şifa dağıttı
28 Ağustos 2019 16:35
İşten çıkarılanlar İBB önünde toplandı, İmamoğlu'na çağrı yaptı
28 Ağustos 2019 15:53		 Adalardaki 'fayton' sorununa çalıştayla çözüm arandı
28 Ağustos 2019 13:32
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İBB'nin, yurt hizmeti veren TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflara verdiği binaları geri almasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
OGM, 5 bin sözleşmeli personel almak ilana çıktı
Jandarma Genel Komutanlığı'na dair atama kararnamesi
Eski Bakan Hüseyin Çelik, Ak Parti'den istifa etti mi?
Bol tatilli okul dönemi
İBB, işten çıkarmaya devam ediyor. Bu kez 238 kişiyi işten çıkardı
Hakem Kurulu üyeleri, toplantı başına aldığı 623 TL'yi hak etmedi
Erdoğan'dan THK tepkisi: Mezarlığa çevirmişler
F-35 mi, SU-57 mi?
FETÖ'den ihraç edilen polis uyuşturucu ve sahte kimlikle yakalandı
Erdoğan: Fırat'ın doğusunda her şeyi yapabilecek durumdayız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
botoks ya da botox 1
gitmek 1
EMİNE BULUT 2
tembellik etmek 3
Kainat'ın Aynasıyım 1
günaydın sözlük 5
Hayatın kaynağı 1
erkeklerin maç izlemesine kadınların tepki göstermesi 2
susmak 1
yaşlanmayı kabullenmemek 2
SON İLANLAR
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2.700 Orman Muhafaza Memuru alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli 1.150 Orman Mühendisi alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli 1.146 personel alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Konya Akbeltaş 1 İşçi Alacak
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaymek Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam