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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 5,8230 liradan, avro 6,4560 liradan güne başladı.
 29 Ağustos 2019 09:05
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Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Kapalıçarşı'da 5,8210 liradan alınan dolar, 5,8230 liradan satılıyor. 6,4540 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 6,4560 lira olarak belirlendi.

Dün kapanışta doların satış fiyatı 5,8110 lira, avronun satış fiyatı ise 6,4530 lira olmuştu.
Anadolu Ajansı
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