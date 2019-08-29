Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 5,8230 liradan, avro 6,4560 liradan güne başladı.
|29 Ağustos 2019 09:05
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