Tunceli'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de bir teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
|29 Ağustos 2019 09:12
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İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunceli merkez kırsalında özel harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir."
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