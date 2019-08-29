1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Tunceli'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Tunceli'de bir teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
 29 Ağustos 2019 09:12
Yazdır
Tunceli'de 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Tunceli merkez kırsalında özel harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 terörist daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4'e yükselmiştir."
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tekirdağ'da bir astsubay FETÖ'den tutuklandı
29 Ağustos 2019 03:50		 FETÖ'den ihraç edilen polis uyuşturucu ve sahte kimlikle yakalandı
29 Ağustos 2019 01:01
Tunceli kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
28 Ağustos 2019 22:21		 FETÖ şüphelisi eski polis Çorlu'da yakalandı
28 Ağustos 2019 21:21
TBMM'deki terör eylemi girişimine ilişkin iddianame tamamlandı
28 Ağustos 2019 15:29		 FETÖ'ye 'ankesör' operasyonunda gözaltı sayısı 22 oldu
28 Ağustos 2019 14:35
FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı
28 Ağustos 2019 13:48		 TKP/ML üyesi 3 terörist ve bir kurye yakalandı
28 Ağustos 2019 13:09
İstanbul'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
28 Ağustos 2019 12:11		 FETÖ'nün kriptoları ankesörlü telefonları bitirdi
28 Ağustos 2019 12:02
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İBB'nin, yurt hizmeti veren TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflara verdiği binaları geri almasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
OGM, 5 bin sözleşmeli personel almak ilana çıktı
Jandarma Genel Komutanlığı'na dair atama kararnamesi
Eski Bakan Hüseyin Çelik, Ak Parti'den istifa etti mi?
Bol tatilli okul dönemi
İBB, işten çıkarmaya devam ediyor. Bu kez 238 kişiyi işten çıkardı
Hakem Kurulu üyeleri, toplantı başına aldığı 623 TL'yi hak etmedi
Erdoğan'dan THK tepkisi: Mezarlığa çevirmişler
F-35 mi, SU-57 mi?
FETÖ'den ihraç edilen polis uyuşturucu ve sahte kimlikle yakalandı
Erdoğan: Fırat'ın doğusunda her şeyi yapabilecek durumdayız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
günaydın sözlük 5
vapurda martılara simit atmak 2
EMİNE BULUT 2
neyzen tevfik 1
elma sirkesi 2
gül döktüm yollarına 2
ekşi sözlük 1
tembellik etmek 3
sinir bozucu insan 2
sahilde uyumak 1
SON İLANLAR
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2.700 Orman Muhafaza Memuru alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli 1.150 Orman Mühendisi alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli 1.146 personel alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Konya Akbeltaş 1 İşçi Alacak
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaymek Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam