Doğu'da hava sıcaklığı artıyor
Yağmur yağışının etkisini kaybettiği Doğu Anadolu Bölgesi'nde hava sıcaklığı artarak mevsim normalleri civarında seyredecek.
|29 Ağustos 2019 09:31
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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, bölge genelinde hava sabah saatlerinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu geçecek. Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede rüzgar güneyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
İl il sıcaklıklar;
Bölgede gece en düşük hava sıcaklığı Erzurum ve Ağrı'da 12, Kars ve Ardahan'da 8, Iğdır ve Erzincan'da 17, Tunceli'de 15 derece ölçüldü.
Gün içinde beklenen en yüksek sıcaklık ise Erzurum ve Kars'ta 29, Ağrı'da 31, Erzincan, Tunceli ve Iğdır'da 33, Ardahan'da 25 derece olacak.
Bölgede ölçülen en düşük sıcaklık Ardahan/ Göle'de 4,3 bölgede ölçülen en yüksek sıcaklık ise Erzincan/ Kemaliye 34,4 derece oldu.
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