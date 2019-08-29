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Hakem Kurulu üyeleri, toplantı başına aldığı 623 TL'yi hak etmedi

Kamu İşveren Kurulu, son görüşmede sunduğu 2020 ve 2021 yılarını kapsayan 8+6'lık teklifi iki puan daha artırmaya yakındı. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu bunu dahi yapamadı. Ayrıca, enflasyon hedefleri uzun bir süredir tutmamaktadır. Sözleşmede enflasyon farkı yer aldığı için zam puanları birer puan artırılsaydı dahi Devletin bir kaybı olmayacaktı. Hakem Kurulu üyeleri, Kamu İşveren Kurulu'nun teklifini aynen kabul etmekle, aldığı toplantı ücretini dahi hak etmemiştir.
 29 Ağustos 2019 09:30
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Hakem Kurulu üyeleri, toplantı başına aldığı 623 TL'yi hak etmedi

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. dönemdir yapılan toplu sözleşmelerin en kötü kararını verdi.

Kurul sadece emre göre hareket ettiğini gösterdi, hakem olamadı. Kurulun bu tavrı, Hakem Kurulu'nun tüzel kişiliğini bitirdi.

Zira, Kamu İşveren Heyeti 18 Ağustos'ta sunduğu 2020 ve 2021 yılları için toplamda 8+6'lık zammı dahi 2 puan daha yükseltmeye yakındı.

Yine, enflasyon hedefi uzun bir süredir tutmamaktadır. Hakem Kurulunun kabul ettiği kararda, enflasyon farkı da yer aldığına göre, en azından zam puanları birer puan daha artırılabilirdi. 2020 ve 2021 yıllarında enflasyon zaten zam oranını geçeceği için, ortada değişen bir şey olmayacaktı.

Enflasyon detayını dahi göremeyen Kamu Görevlileri Hakem Kurulu aldığı huzur hakkını dahi hak etmemektedir.

4688 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince, her toplantı günü için toplantıya katılan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Başkanına (5000), üyelere (4500) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda toplantı ücreti ödenmektedir.

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