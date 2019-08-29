1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

50 yıldır üretiyor satıyor

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde yarım asırdır sebze üreticiliği yapan Mehmet Durmaz, bu yıl ürün veriminden çok memnun olduğunu açıkladı.
 29 Ağustos 2019 09:46
Yazdır
50 yıldır üretiyor satıyor

68 yaşında halen tüm ilçe pazarlarında tezgak açtığını belirten Durmaz, ''50 yıldır çiftçilik yapıyorum. Patates, biber, soğan gibi ürünleri eker hasadını yapar satarım. Bu yıl dokuz dönüm biber ekimi yaptım. Dönüm başı 1 buçuk tona yakın biber kaldırdım. Kilogramını 2 liradan satıyorum. Bugün Emet pazarındayım. Emet pazarı genişliği ve gelen müşteri açısından en bereketli pazarlardandır. Çavdarhisar' da ürettiğim ve hasatına başladığım biberimin yarıya yakını bu pazarda 2 hafta gibi bir sürede biter. 15 ton civarı biber hasat ettim. Allah bereket versin bu yıl verim oldukça yüksek oldu. Ekonomik açıdan rahat bir yıl geçiriyorum. Üreten kazanır ve üretmekten asla vazgeçmemek lazım. Toprak ne ekersen verir. Yeterki çalışma azmi olsun. Gençlere tavsiyem her şeyi devletten beklemesinler. Kendileri üretip satsınlar. 4 çocuğumu bu işi yaparak büyüttüm meslek sahibi yaptım. Toprak beni kimseye muhtaç etmedi'' ifadelerini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
36 yıl aradan sonra güneş yüzü gördü
29 Ağustos 2019 09:50		 Kırmızı bibere ilgi
29 Ağustos 2019 09:40
Sadakatin böylesi: Sahibinden kaçıp tedavi olduğu barınağa geldi
29 Ağustos 2019 09:36		 Doğu'da hava sıcaklığı artıyor
29 Ağustos 2019 09:31
Köy halkı telefonları çekmediği için zirvelere çıkıyor
29 Ağustos 2019 09:25		 Gün aydınlanınca korkunç manzara ortaya çıktı
29 Ağustos 2019 09:17
Çekirdeği kurutmak için çevreyolunun birer şeridini kapattılar
29 Ağustos 2019 09:14		 Kara yollarında son durum
29 Ağustos 2019 09:00
Genç ve eğitimsiz olmak 'şiddete' yöneltiyor
29 Ağustos 2019 08:41		 Kara yollarında durum
29 Ağustos 2019 08:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İBB'nin, yurt hizmeti veren TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflara verdiği binaları geri almasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
OGM, 5 bin sözleşmeli personel almak ilana çıktı
Jandarma Genel Komutanlığı'na dair atama kararnamesi
Eski Bakan Hüseyin Çelik, Ak Parti'den istifa etti mi?
Bol tatilli okul dönemi
İBB, işten çıkarmaya devam ediyor. Bu kez 238 kişiyi işten çıkardı
Hakem Kurulu üyeleri, toplantı başına aldığı 623 TL'yi hak etmedi
Erdoğan'dan THK tepkisi: Mezarlığa çevirmişler
F-35 mi, SU-57 mi?
FETÖ'den ihraç edilen polis uyuşturucu ve sahte kimlikle yakalandı
Erdoğan: Fırat'ın doğusunda her şeyi yapabilecek durumdayız
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
susmak 1
günaydın sözlük 5
Vedat Türkali 1
gül döktüm yollarına 2
çaylak muamelesi görmek 1
Kararsızlık 1
botoks ya da botox 1
neyzen tevfik 1
vapurda martılara simit atmak 2
aşk 2
SON İLANLAR
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2.700 Orman Muhafaza Memuru alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli 1.150 Orman Mühendisi alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli 1.146 personel alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Konya Akbeltaş 1 İşçi Alacak
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Kayseri Kaymek Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam