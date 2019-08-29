50 yıldır üretiyor satıyor
|29 Ağustos 2019 09:46
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68 yaşında halen tüm ilçe pazarlarında tezgak açtığını belirten Durmaz, ''50 yıldır çiftçilik yapıyorum. Patates, biber, soğan gibi ürünleri eker hasadını yapar satarım. Bu yıl dokuz dönüm biber ekimi yaptım. Dönüm başı 1 buçuk tona yakın biber kaldırdım. Kilogramını 2 liradan satıyorum. Bugün Emet pazarındayım. Emet pazarı genişliği ve gelen müşteri açısından en bereketli pazarlardandır. Çavdarhisar' da ürettiğim ve hasatına başladığım biberimin yarıya yakını bu pazarda 2 hafta gibi bir sürede biter. 15 ton civarı biber hasat ettim. Allah bereket versin bu yıl verim oldukça yüksek oldu. Ekonomik açıdan rahat bir yıl geçiriyorum. Üreten kazanır ve üretmekten asla vazgeçmemek lazım. Toprak ne ekersen verir. Yeterki çalışma azmi olsun. Gençlere tavsiyem her şeyi devletten beklemesinler. Kendileri üretip satsınlar. 4 çocuğumu bu işi yaparak büyüttüm meslek sahibi yaptım. Toprak beni kimseye muhtaç etmedi'' ifadelerini kullandı.
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