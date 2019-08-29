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Konya'da otomobil kamyona çarptı: 2 ölü
Konya'nın Karatay ilçesinde otomobilin seyir halindeki kamyona arkadan çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
|29 Ağustos 2019 09:54
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Alınan bilgiye göre, Konya- Aksaray karayolunun 46'ncı kilometresinde Mustafa Abur (24) idaresindeki 68 AAS 434 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Hamza Avcı (42) yönetimindeki 42 DN 799 plakalı kamyona arkadan çarptı.
Kazada otomobilin sürücüsü Abur ile otomobildeki Muhammet Tunahan Topal (25) hayatını kaybetti.
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