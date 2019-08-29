Sağlık'ta eş durumu ile atananlara ilişkin duyuru

Sağlık Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan duyuru

SAĞLIK BAKANLIĞI Yönetim Hizmetleri Müdürlüğü

SÖZLEŞMELİ PERSONELİN 2019 YILI 2. DÖNEM EŞ DURUMU KURASI VE GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMLERİ HAKKINDA DUYURU

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 663 sayılı Sağlık Alanında Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında görev yapan sözleşmeli personelin 2019 Yılı 2. Dönem Eş Durumu Nedeniyle Yer Değişikliği Kurası 28.08.2019 tarihinde noter huzurunda çekilmiş, kura sonuçları www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edilmiştir.

Eş durumu nedeniyle görev yeri değişikliğine hak kazanan sözleşmeli

personel 09 - 14 Eylül 2019 tarihleri arasında (14 Eylül dahil) çalışma düzenine göre beş iş günü aşılmayacak şekilde izinli sayılacaktır. Sözleşmeli personelin, bu süre içinde sigortalı işe giriş bildirgesi ve hizmet sözleşmesi işlemlerinin yapılması için yeni görev yerlerine şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Eş durumu nedeniyle görev yeri değişikliğine hak kazananlardan halen aile sağlığı elemanı olarak görev yapanların, aile hekimliği uygulamasından çıkış işlemlerinin ilgili il sağlık müdürlükleri tarafından 02.09.2019 tarihi mesai bitimine kadar ÇKYS/İKYS'den yapılması gerekmektedir.

Sözleşmeli personelin; eş durumu nedeniyle yer değişikliği atamaları Bakanlığımızca İl emrine yapılacak olup görev yapacakları hizmet birimleri 12.09.2019 tarihi mesai bitimine kadar İl Sağlık Müdürlüklerimizce

belirlenecektir. Sözleşmeli personel 15.09.2019 tarihi itibariyle yeni yerlerinde hizmet sözleşmesi imzalayarak göreve başlayacaktır.

Başvurusu kabul edildiği halde ilan edilen pozisyon sayısının yetersiz olması sebebiyle yerleştirme işlemleri yapılamayanların eş durumu nedeniyle yer değişikliği; başvuru yapılan ilde herhangi bir nedenle boş pozisyon oluşması halinde bir sonraki kura dönemine kadar yeniden başvuru şartı aranmaksızın Bakanlığımızca yapılacaktır.