Borsa güne yükselişle başladı
|29 Ağustos 2019 10:13
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Açılışta BIST 100 endeksi, 221,35 puan ve yüzde 0,23 yükselişle 96.129,69 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,13 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,33 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,01 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,21 ile sigorta oldu.
Dün, küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, 95.291,50 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek, günü yüzde 0,13 değer kaybıyla 95.908,35 puandan tamamladı.
Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 95.500 puanın destek, 98.500 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.
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