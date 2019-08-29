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Apple özür diledi! Herkesi dinlemişler

Apple, ses asistanı Siri'nin konuşma kayıtlarını üçüncü kişilere dinlettiği için gizlilik politikasına aykırı davrandığını kabul ederek kullanıcılarından özür diledi.
 29 Ağustos 2019 10:19
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Apple özür diledi! Herkesi dinlemişler

Financial Times'ta yer alan habere göre, Apple yaptığı açıklamada, şirketin ses asistanı Siri'yi geliştirmek için üçüncü taraf kişilerle anlaşmasına yönelik çıkan eleştirel haberlerin ardından, kullanıcı mahremiyetini korumak için yeni politikaları hayata geçirdiğini duyurdu.

Apple açıklamasında ses dinleme konusundaki hatasını kabul ederek, "Mahremiyet çok temel bir insan hakkıdır. Yaptığımız incelemeler sonucu yüksek ideallere sahip olan politikalarımıza tam uymadığımızı tespit ettik ve bunun için özür diliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Apple'nın ses tanıma konusundaki rakiplerinden Amazon, Alexa ses asistanı ile kullanıcılarını dinleyerek uygulamasını geliştirmeye çalışmıştı. Facebook ise Messenger kullanıcılarının seslerini para verdiği üçüncü kişilere yazıya döktürerek ses tanıma sistemini geliştirmeye çalışmıştı

- Şirkerler kullanıcılarını neden dinliyor?

Şirketler yapılan dinlemelerin, ürünlerinin daha da geliştirilmesi ve daha iyi hizmet vermesi için yapıldığını belirtiyor. Büyük şirketlerin kullanıcıları dinlemesi temelde makine öğrenmesine bağlı olan yapay zekalarını geliştirmek için yapılıyor. Günümüzde makine öğrenmesinin en önemli unsuru derin öğrenme (deep learning) temelde, algoritmanın mevcut verilerle beslenmesi ve ardından insan müdahalesine ihtiyaç olmadan verileri tanıması anlamına geliyor. Sadece ses sistemlerinde değil, günümüzde pek çok şirket, görüntü ve metin sistemlerini geliştirmek için kullanıcıların verilerinden faydalanıyor.
Anadolu Ajansı
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