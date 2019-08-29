Dolarda son durum...
|29 Ağustos 2019 10:25
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Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,5 değer kaybıyla 5,8062'den tamamladı. Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 10.15 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerinde 5,8260 seviyesinden alıcı buluyor.
Aynı dakikalarda avro/TL yatay seyirle 6,4590'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,1090'dan işlem görüyor.
Avro/dolar paritesi 1,10 seviyesinin hemen üzerinde işlem görürken, dolar endeksi yatay seyirle 98,2 seviyesinde bulunuyor.
Analistler, ticaret savaşlarına ilişkin belirsizliklere, jeopolitik ve siyasi risklerin eklenmesiyle gelişmekte olan ülke para birimlerinde satıcılı bir seyrin hakim olduğunu belirterek, ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin'in dolara müdahale etmeyi düşünmediklerini söylemesinin doların diğer para birimlerine karşı değer kazanmasına neden olduğunu söyledi.
Bugün, Almanya'da enflasyon, Avro Bölgesi'nde ekonomik ve tüketici güven endeksi ile ABD'de 2. çeyrek büyüme başta olmak üzere yoğun ekonomi takviminin takip edileceğini söyleyen analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 5,8460 ve 5,8880'in direnç, 5,7440'ın destek konumunda olduğunu kaydetti.
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