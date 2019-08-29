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Adalet Bakanı Gül'den idam açıklaması

Adalet Bakanı Gül, idam cezası tartışmalarına ilişkin ''Bu konu parlamentonun vereceği karardır. Eğer parlemento bu değişikliği yaparsa sayın Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir'' dedi
 29 Ağustos 2019 10:33
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Adalet Bakanı Gül'den idam açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye genelinde başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" tanıtım etkinliği sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Emine Bulut cinayetinin ardından idam tartışması yeniden gündemde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Gönlüm idamdan yana" demişti. Konu Adalet Bakanı Gül'e de soruldu.

Bakan Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

''(İdam cezası tartışmaları) Bu konu parlamentonun vereceği karardır. Kadına yönelik şiddet ve cinayet gerçekten insanlık dışı. Bu tür hadiseleri görmek insanın insanlığından utandığı bir tablo. Bu konuda hem idari hem yargı mercileri böyle kişilerin hak ettiği cezayı vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu konuda tutumu açıktır. Eğer parlemento bu değişikliği yaparsa sayın Cumhurbaşkanı ne yapacağını söylemiştir. (Kadına yönelik şiddet) Meclis açıldığında bu şiddeti önleyici ne gibi ilave tedbirler gerekiyorsa hepimiz üzerimize düşeni elbette yaparız.

(Adaylık sürecinde sicil kontrolü) Bu konu da elbette değerlendirilebilir. Yasal boyutu olan bir düzenlemedir.

Bakan Kurum ise şöyle konuştu:

''(Tatil beldelerinde koy denetimleri) İlgililere aykırılıkları gidermek için süre verildi. İmara aykırılıkları gidermemeleri halinde resen bakanlıklarımızın gidereceği söylendi. 1870 konut 6 otel 18 projenin incelemesi tamamlandı. 12 proje için mühürleme işlemi yapıldı. 20 adet kıyı tesisinde imara aykırılıklar sebebiyle mühürleme yapıldı. Kaçak yapı ile mücadele noktasında kararlıyız. Tüm kaçak yapıları tespit ederek yıkımları süreç içerisinde gerçeştireceğimizi tekrar paylaşalım.''
Anadolu Ajansı
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