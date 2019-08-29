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Boy uzatan, okul başarısını artıran meyve...

Üzümün beyin fonksiyonlarının sağlıklı çalışmasını desteklediğini belirten Diyetisyen Derya Zünbülcan, "Üzüm sinir sistemi sağlığını korur, zeka gelişiminde etkisi vardır. Daha yüksek notlar için çocuğunuzun beslenme çantasına mutlaka üzüm ekleyin. Üzüm, yüksek miktar kalsiyum ve fosfor içeriği ile çocukların boy uzamasını da destekler" dedi.
 29 Ağustos 2019 10:45
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Boy uzatan, okul başarısını artıran meyve...

Diyetisyen Derya Zünbülcan, üzümün özellikle çocuklar üzerindeki faydalarını anlattı. Zünbülcan, beyin fonksiyonlarının sağlıklı çalışmasını destekleyen, sinir sistemi sağlığını koruyan ve zeka gelişiminde etkisi olan üzümün aynı zamanda boy uzamasını da desteklediğini belirterek, çocukların okul çantasına üzümün mutlaka eklenmesi gerektiğini söyledi. Kuru ve yaş üzümün yüksek miktarda bağışıklık güçlendiren vitamin ve besleyici bileşenler içerdiğini söyleyen Diyetisyen Derya Zünbülcan, özellikle okulların açılacağı ve havaların yavaş yavaş değişmeye başlayacağı bu dönemde grip, nezle gibi pek çok hastalığa karşı koruyucu kalkan görevinde olduğunu belirtti. Zünbülcan, "Üzüm, kalabalık sınıflarda pek çok bakteri ve virüs ile karşılaşacak olan çocuğunuzun hastalanmasını önlemede etkilidir" diye konuştu.

Beslenme çantalarının vazgeçilmezi

Üzümün beyin fonksiyonlarının sağlıklı çalışmasını desteklediğini, sinir sistemi sağlığını koruduğunu ve zeka gelişiminde etkisi olduğunu kaydeden Zünbülcan, "Daha yüksek notlar için çocuğunuzun beslenme çantasına mutlaka üzüm ekleyin. Beslenme çantasına kuru üzüm eklenmesinin bir diğer avantajı üzüm gibi sağlıklı bir besin tüketildiğinde kalori ve yağ içeriği yüksek paketli besinlere olan ihtiyacın azalmasıdır. Leblebi ile birlikte beslenme çantasına ekleyeceğiniz üzüm çocuğunuzu hem obeziteden koruyacak hem de okul başarısını artıracaktır. Her iki açıdan bakıldığında gerek yaş, gerek kuru üzüm beslenme çantalarının vazgeçilmezi olmalıdır" dedi.

Boy uzamasını destekliyor

Kuru üzümün kalsiyum ve fosfor içeriği ile kemik sağlığını koruduğunu, bu özellikle gelişim çağındaki çocuklar için önemli bir kriter olduğunu dile getiren Zünbülcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüksek miktar kalsiyum, fosfor içeriği ile çocukların boy uzamasını destekler. Yazın tazesi, kışın kurusu çocuğunuz için vazgeçilmez olmalıdır. Üzüm, en güçlü antioksidan içeriğine sahip olan meyvelerden biridir. İçerdiği yüksek kalsiyum, demir, magnezyum, fosfor, potasyum, A, B, C vitaminleri ile tam bir sağlık deposudur. Aynı zamanda içeriğindeki polifenol ve karotenlerle vücutta hasar oluşturan ve kanser riskini artıran molekülleri yok eder. Yüksek antioksidan içeriği sayesinde vücudun yıpranmasını önler ve kansere karşı vücudu koruyan enzimleri aktif hale getirir. Sindirim sistemini düzenleyerek kilo kaybını desteklemede yardımcı olur. Genetik, hormonal, fiziksel ve kimyasal mekanizmalarla metabolizmayı sağlıklı tutar. Saymakla bitmeyen faydaları sayesinde her yaş grubu için önemli olsa da özellikle çocukların sağlıklı büyüme ve gelişiminde önemi büyüktür."

Kansızlık ile savaşıyor

Türkiye'de her iki çocuktan birinin kansızlık sorunu yaşadığını hatırlatan Zünbülcan, şunları söyledi:

"Çocuğunuzun cilt renginde solukluk varsa, halsizlik, çabuk yorulma, kalp ritminde artış, solunum hızının artması, iştahsızlık gibi sorunlar yaşıyorsanız üzümden faydalanabilirsiniz. Kuru üzüm demir içeriği en yüksek kuru meyvelerdendir. Kansızlık sorunu yaşayan çocuklar günde bir avuç kadar kuru ya da yaş üzüm tüketmelidir."

Kabızlık için en doğal ilaç

Okul çağında en sık görülen sorunlardan birinin de kabızlık olduğunu, üzümün diyet lifi açısından zengin olduğunu vurgulayan Zünbülcan, "Böylece kabızlık olmak üzere hazımsızlık, şişkinlik, karın ağrısı gibi problemleri çözmede etkindir. Çocuğunuz kabızlık sıkıntısı çekiyorsa sabah aç karnına bir su bardağı ılık su ile 21 kuru üzüm tükettirin. Sindirim sorunlarının ortadan kalktığını göreceksiniz" ifadelerini kullandı.

Zünbülcan, çocuklara özel sağlıklı şekersiz çikolata tarifi de verdi:

Malzemeler:

2 yk kuru üzüm

2 yk kakao

2 yk tereyağ

1 avuç çiğ badem

1 yk bal

Yapılışı: Tereyağını benmari usulü eritin. Kakao ve balı erimiş tereyağı ile karıştırın. İyice çırptıktan sonra badem ve kuru üzümleri ekleyin. Hazırladığınız karışımı yağlı pişirme kağıdına dökün. Kalıp çikolata gibi dikdörtgen şeklinde katlayarak buzluğa kaldırın. Donduğunda çocuğunuza güvenle yedireceğiniz sağlıklı ev yapımı şekersiz çikolatanız hazır olacak.
İhlas Haber Ajansı
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