İade edilen akademisyen için geliştirme ödeneği verilir mi? İşte Bakanlık görüş yazısı

Hatırlayacağınız üzere, 05 Ekim 2018 tarihli haberimizde; OHAL Komisyonu tarafından iade edilen akademisyenlerin geriye dönük haklarını hangi kurumdan almaları gerektiğine dair Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün görüşünü sizlerle paylaşmıştık.

Söz konusu görüşte, kamu görevinden ihraç edildikten sonra ihraç edildiği üniversite dışına başka bir yükseköğretim kurumuna atanan öğretim elemanlarının kamu görevinden çıkarılma tarihlerini takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal haklarının (fiilen çalışmaya bağlı olanlar hariç) kamu görevinden çıkarıldıkları eski kurumlarınca ödenmesi gerektiği ifade edilmişti.

Bu doğrultuda, OHAL Komisyonu tarafından iade edilen bir akademisyenin iade edilmesi halinde geçmişe dönük mali ve sosyal hakları hesaplanırken geliştirme ödeneğinin ödenip ödenmeyeceği hususu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından verilen görüşte özetle; "Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararı"nın 2 nci maddesinin (a) bendinde yer alan; "Yükseköğretim kurumlarında geliştirme ödeneğinin; bu ödeneğin verilmesi öngörülen yerlerdeki yükseköğretim kurumlarına ait öğretim elemanı kadrosuna atanarak, atandığı yükseköğretim kurumunda fiilen çalışanlara görevin yapıldığı yükseköğretim kurumlarının bulunduğu yerler için ekli cetvelde öngörülen oranlar üzerinden fiilen görev yaptıkları sürece ödeneceği; 3 üncü maddesinde geliştirme ödeneğinin, çalışmayı izleyen aybaşında ödeneceği. bu ödeneğe, ödeneğin verilmesi gereken yükseköğretim kurumlarında fiilen göreve başlanıldığı tarihten itibaren hak kazanılacağı, görevden ayrılma halinde, o ay içinde çalışılan günler itibarıyla hesap edilerek ödeneceği; 6 ncı maddesinde de yine geliştirme ödeneğinden yararlanabilmek için görevin ilgili yükseköğretim kurumlarında fiilen yapılmasının şart olduğu" hususlarına vurgu yapılarak fiilen görev yapılmayan tarihler için geliştirme ödeneğinin ödenmesine imkan bulunmadığı ifade edilmiştir.

Yavuz Selim KAPLAN

İŞTE HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞININ GÖRÜŞÜ