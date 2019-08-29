Memurların zamlı yeni maaşları

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 5. Dönem Toplu Sözleşmesine dair, "Zam oranları konusunda sendikaların daha yüksek talepleri oldu. Hükümetin en son teklif ettiği 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 nihai olarak kabul edildi. Maddelerin yaklaşık üçte ikisi oy birliğiyle, kalan kısmı ise genelde sendikalarımızın taleplerinin daha yüksek olması dolayısıyla oy çokluğuyla kabul edilmiş oldu" dedi.

Hakem Kurulu'nun kararı ile gelecek yılın ilk yarısında en düşük memur maaşına 132 lira zam gelecek.

'KURUL BEKLENTİLERİ BOŞA ÇIKARMIŞTIR'

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 5. Dönem Toplu Sözleşmesine dair, "Hakem Kurulu, zam teklifini bırakın yükselmeyi, bazı maddelerde hak kaybına bile neden oldu. Bu haliyle Kurul, beklentileri boşa çıkartmıştır." diyor.

Zam kararının ardından yeni yılda maaşlar şöyle olacak:

(Not: Maaşlara tüm ek ödemeler dahildir)

En düşük memur maaşı - Temmuz: 3.676 2020 Ocak: 3.823

Müsteşar (1/4) - Temmuz:14.093 TL 2020 Ocak: 14.657 TL

Memur (lisans 9/1) - Temmuz: 4.014 TL 2020 Ocak: 4.175 TL

Öğretmen (1/4) - Temmuz: 5.022 TL 2020 Ocak: 5.223 TL

Başkomiser (3/1) - Temmuz: 6.511 TL 2020 Ocak: 6.771 TL

Polis (8/1) - Temmuz: 5.698 TL 2020 Ocak: 5.926 TL

Uzman doktor (1/4) - Temmuz:7.747 TL 2020 Ocak: 8.057 TL

Hemşire (lisans- 5/1) - Temmuz:4.871 TL 2020 Ocak: 5.066 TL

Avukat (1/4) - Temmuz: 6.350 TL 2020 Ocak: 6.604 TL

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Halen 2 bin 522 lira olan en düşük memur emekli aylığı da 2020 Ocak'ta 2 bin 623 lira olacak.