Memurların zamlı yeni maaşları
|29 Ağustos 2019 11:13
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Kamu Görevlileri Hakem Kurulu ve Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş, 5. Dönem Toplu Sözleşmesine dair, "Zam oranları konusunda sendikaların daha yüksek talepleri oldu. Hükümetin en son teklif ettiği 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 nihai olarak kabul edildi. Maddelerin yaklaşık üçte ikisi oy birliğiyle, kalan kısmı ise genelde sendikalarımızın taleplerinin daha yüksek olması dolayısıyla oy çokluğuyla kabul edilmiş oldu" dedi.
Hakem Kurulu'nun kararı ile gelecek yılın ilk yarısında en düşük memur maaşına 132 lira zam gelecek.
'KURUL BEKLENTİLERİ BOŞA ÇIKARMIŞTIR'
Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, 5. Dönem Toplu Sözleşmesine dair, "Hakem Kurulu, zam teklifini bırakın yükselmeyi, bazı maddelerde hak kaybına bile neden oldu. Bu haliyle Kurul, beklentileri boşa çıkartmıştır." diyor.
Zam kararının ardından yeni yılda maaşlar şöyle olacak:
(Not: Maaşlara tüm ek ödemeler dahildir)
En düşük memur maaşı - Temmuz: 3.676 2020 Ocak: 3.823
Müsteşar (1/4) - Temmuz:14.093 TL 2020 Ocak: 14.657 TL
Memur (lisans 9/1) - Temmuz: 4.014 TL 2020 Ocak: 4.175 TL
Öğretmen (1/4) - Temmuz: 5.022 TL 2020 Ocak: 5.223 TL
Başkomiser (3/1) - Temmuz: 6.511 TL 2020 Ocak: 6.771 TL
Polis (8/1) - Temmuz: 5.698 TL 2020 Ocak: 5.926 TL
Uzman doktor (1/4) - Temmuz:7.747 TL 2020 Ocak: 8.057 TL
Hemşire (lisans- 5/1) - Temmuz:4.871 TL 2020 Ocak: 5.066 TL
Avukat (1/4) - Temmuz: 6.350 TL 2020 Ocak: 6.604 TL
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI
Halen 2 bin 522 lira olan en düşük memur emekli aylığı da 2020 Ocak'ta 2 bin 623 lira olacak.
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