Ali Yalçın: Hakem heyeti adaletten taştı, noterlik yaptı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendikaların genel başkanlarının da katılımıyla 5. Dönem Toplu Sözleşme sürecine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İşte Ali Yalçın'ın açıklamalarından dikkat çeken başlıklar

İşvereninin teklifi yetersizdi, Hakemin kararı ise adaletsiz!

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmeyle ilgili kararını verdi. Verilen zam: Kamu İşvereninin son teklifi olan 2020 = 4+4 / 2021 = 3+3 zam oranının aynısı.

Sahanın Taleplerini Teklife Dönüştürdük Toplu sözleşme tekliflerimizi sunduk. ( 8+7/6+6 / Refah 3+2 / 200 TL ) Kamu İşvereni, 22 gün sonra teklif sundu. (2020= 3,5 + 3 / 2021 = 3 + 2,5) Sonra teklifi 2020 = 4+4 /2021 = 3+3 revize etti

Kamu İşvereni uzlaşma zemini üretecek bir zam teklifiyle masaya gelmedi. Hep müzakere ve uzlaşmadan yana olduk.

Sonuç olarak uzlaşma sağlanamadı. Kaybı biz imzalamadık, kazanım üretecek bir teklif de zaten gelmedi. Kamu İşvereni Müzakerelerde uzlaşılan konuları Hakeme götürmedi. Kamu İşvereni, kanuna aykırı olarak;

Uzlaşılan ve uzlaşılmayan konuların ayrı ayrı tutanağa işlenmesi hükmünü çiğnedi. Uzlaşmazlık tutanağı düzenlemekten kaçındı. Yetkili 11 hizmet kolu sendikası hazır bulunmasına rağmen sendikalar uzlaşmazlık tutanağı için çağrılmadı. Sendikalarımız imzadan kaçınmışlar gibi tespit tutanağı tarafımıza tebliğ edildi. Biz, tebellüğ belgelerine şerh yazdık. Ayrıca bu hukuksuz uygulamayı hakem heyetine taşıdık. Hakem heyetine uzlaşılan ve uzlaşılmayan bütün teklifleri sunduk. Kamu İşveren Heyeti, imzalanamadığı söylenen toplantı tutanağını heyete sunamadı, niçin tespit tutanağı tuttuğunu da açıklayamadı.

Hakem Heyeti Masada varılan uzlaşmaları yok saydı.

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Hakem Kurulu başkanı"800'ü aşkın maddenin pek çoğunda oy birliği sağladık. 3'te 2'si oy birliği ile 3'te 1'i de oy çokluğuyla aldık" derken neye göre bunu söylüyor anlamış değiliz. Hakemlik kurumuna leke sürüldü. Hakem heyeti Adaletten şaştı. Hakem, kamu işverenine adeta noterlik yaptı ve tarafgir davrandı. Gerçekten de bu kurul "Kamu Görevlileri Hakem Kurulu" olsaydı adil bir karar çıkabilirdi Ama bu kurulu biz "Kamu İşvereni Hakem Kurulu" olarak görüyoruz.

Biz hakem kurulunda; Adaletin heybetini değil, işverenin heyetini gördük. Biz hakem kurulu biliyorduk noter çıktı. Verilen Zammın Değerlendirilmesi Ne işveren heyeti ne de Hakem kamu görevlilerini anlamaya çalışmadı Biz, yazılan enflasyonu değil, yaşanan enflasyonu baz alalım dedik. Ancak; 4+4 ve 3+3 oranları, zammı enflasyona verdirmek, enflasyona bağlı alım gücünün düşmesi gerçeğini görmezden gelmektir. Kamu İşvereninin teklifi yetersiz, hakemin kararı adaletsizdir!