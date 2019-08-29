1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
 29 Ağustos 2019 11:23
Yazdır
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı

Vezneciler'deki Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü Kız Öğrenci Yurdu'nda açıklamalarda bulunan Bakan Kasapoğlu, bir süre önce yeni eğitim dönemi için yurt başvurularını aldıklarını belirterek, "Yurtlardaki hazırlıkları tamamladık. An itibarıyla da yurt başvuru sonuçlarını açıklıyoruz. Yurtlarımızda kalma hakkı kazanan tüm arkadaşlarımıza 'hoş geldiniz' diyorum." ifadelerini kullandı.

Yurtlarda kalma hakkı elde edemeyen öğrencilerin sabırlı olması gerektiğini vurgulayan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Kayıt yaptırmayanlar olduğu müddetçe kendilerine sıra gelecektir. Amacımız yurtlarımızın kapasitesini her geçen gün arttırmak. İnşallah hiçbir gencimiz dışarıda kalmayana kadar buna devam edeceğiz. Yurtlarla ilgili başvuru sonuçları çok hassas bir şekilde 12 devlet kurumunun ortak çalışmasıyla objektif kriterlere göre değerlendirildi. Sonuçlar internet adresimizde an itibarıyla mevcuttur. Gençlerimize ve ailelerine 'hoş geldiniz' diyorum, başarı temenni ediyorum. Zamanlarını iyi değerlendirsinler. Onlara çok güveniyoruz ve onları çok seviyoruz."

KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Sağlık'ta eş durumu ile atananlara ilişkin duyuru
29 Ağustos 2019 10:05		 Çocukların hayal dünyasına özel ameliyathane
28 Ağustos 2019 23:00
Mersin'de öğrenim yardımı başvuruları devam ediyor
28 Ağustos 2019 21:52		 Şans Oyunları Hasılatlarına ilişkin tasarı yürürlüğe girdi
28 Ağustos 2019 21:40
Asırlık çınarların 'röntgeni' çekiliyor
28 Ağustos 2019 21:09		 Türk cazının amiral gemisi: Deniz Yıldızları
28 Ağustos 2019 20:57
Kayseri'de 'tehlikeli ırk' köpek besleyenlere ceza
28 Ağustos 2019 19:34		 Kadına şiddete RTÜK'ten ceza
28 Ağustos 2019 18:51
Ticaret Bakanlığında, 36 bölge müdür yardımcısı atandı
28 Ağustos 2019 18:05		 Milli Savunma Bakanlığından 'Büyük Taarruz' paylaşımı
28 Ağustos 2019 15:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:05 - Kanserden şüphelenilen hastanın akciğerinden böcek çıktı12:02 - Nikah masasına askeri kamuflajla oturdu11:59 - Hasta ve yaşlılara 'evde nüfus cüzdanı' hizmeti11:56 - İlmekler 'vira bismillah' demek için atıldı11:55 - Ali Yalçın: Hakem heyeti adaletten taştı, noterlik yaptı11:53 - Türkiye'de otel doluluk oranı belli oldu11:50 - Köprü geçiş cezalarının iadesi için başvuru uyarısı11:47 - Türkiye'yi 7 ayda 24 milyonu aşkın yabancı ziyaret etti11:44 - Bankada değil arazide kariyer yaptı11:40 - Leyla'nın tek isteği yeni bir yüze kavuşmak
11:37 - Çukur kapatmak isterken tarihi Türk tamgaları buldular11:33 - Meslek lisesi mezunlarına yönelik uygulamalı 'girişimcilik' eğitimi başlıyor11:30 - Sağlık Bakanı: 9 bin 576 tabip ataması için duyuru yayımladık11:24 - Kırtasiye ürünlerine 'kılı kırk yaran' denetim11:23 - KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı11:21 - GİRSAN'dan yerli tabanca ile silah sanayisine katkı11:16 - Dünyanın en fazla su tüketen 9'uncu ülkesiyiz11:13 - Memurların zamlı yeni maaşları
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İBB'nin, yurt hizmeti veren TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflara verdiği binaları geri almasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
OGM, 5 bin sözleşmeli personel almak ilana çıktı
Hakem Kurulu üyeleri, toplantı ücretini hak etmedi
İBB, işten çıkarmaya devam ediyor. Bu kez 238 kişiyi işten çıkardı
Bol tatilli okul dönemi
Jandarma Genel Komutanlığı'na dair atama kararnamesi
Memurların zamlı yeni maaşları
OHAL Komisyonu, başvuruların üçte ikisini karara bağladı
Eski Bakan Hüseyin Çelik, Ak Parti'den istifa etti mi?
Ali Yalçın: Hakemin özerkliği tartışmalı hale gelmiştir
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ekşi sözlük 1
Kainat'ın Aynasıyım 1
aşk 2
sinir bozucu insan 3
vapurda martılara simit atmak 2
rutin hayat 4
gül döktüm yollarına 3
Ruh çağırma 2
Vedat Türkali 2
toyota 4
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı'ndan Devlet Hizmet Yükümlülüğü kura ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2.700 Orman Muhafaza Memuru alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli 1.150 Orman Mühendisi alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli 1.146 personel alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Konya Akbeltaş 1 İşçi Alacak
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam