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Bankada değil arazide kariyer yaptı

İzmir'de bankacılığın stresinden bunalıp köyüne dönerek kekik ve adaçayı üretimine başlayan Alim Koçyiğit, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü Genç Çiftçi Projesi'nin örnek girişimcilerinden biri oldu.
 29 Ağustos 2019 11:44
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Bankada değil arazide kariyer yaptı

Ödemiş'in Küçükören Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki Koçyiğit, üniversite eğitimini 6 yıl önce Fırat Üniversitesi Finans Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü'nde tamamlandı.

Mezun olduktan sonra bir bankada çalışmaya başlayan Koçyiğit, iş hayatının stresinden ve yoğunluğundan sıkılarak mesleğini bırakma kararı aldı.

Hayalindeki meslek olan çiftçiliği yapmak için köyüne dönme kararı alan Koçyiğit'in bu kararı, ailesini üzdü.

Bir süre araştırmalar yapan Koçyiğit, 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Genç Çiftçi Projesi" ne başvuru yaparak babasına ait 30 dekarlık tarım yapılamayan sarp arazide kekik ve adaçayı yetiştirmek için 30 bin lira hibe aldı.

İlaç ve kozmetik ürünlerinin yapıldığı kekikten ilk yıl 700 kilogram yetiştiren Koçyiğit, ikinci yıl ise bu rakamı bin 500 kilograma çıkarmayı başardı.

Yetiştirdiği ürünleri bir firma aracılığıyla satan genç çiftçi, azmiyle ve başarısıyla yöredeki tüm çiftçilere örnek oldu.

- "Arazim benim fabrikam ben de fabrikatörüm"

Alim Koçyiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çiftçiliği çok sevdiğini, ürünlerini yetiştirmeye başladığında ne kadar doğru bir karar verdiğini anladığını, bir daha asla bankacık mesleğine dönmeyi düşünmediğini ifade etti.

Çiftçilik yapmaya başladığında yakın çevresinden tepki aldığını, üniversite bitirip köye döndüğü için kendisine kızanların olduğunu dile getiren Koçyiğit, şunları kaydetti:

"Mahalledeki arkadaşlarım, 'Tarımda hayat yok, hayatını karartacaksın' dediler. Sonra olumlu şeyleri görünce benim en büyük destekçim oldular. En büyük zorluğu yüzde 50 eğimli olan arazide çalışırken yaşadım. Çok kurak ve kıraç bir araziydi. Ben kekik projesine başvurduğumda 'zaten kekik dağlarda oluyor, sizin araziler kıraç bir şey olmaz' dediler. Şartlar çok zor ama insan isterse tüm zorlukları aşıyor. Gençler çiftçiliği bir zorunluluk değil meslek olarak görmeli. Mesela arazim benim için fabrika ben de kendimi bir fabrikatör olarak görüyorum."

İşine sevgiyle bağlı olmasının bir sonucu olarak kazancının da hızla arttığını, kekik ve adaçayından geçen yıl 6 bin lira olan gelirinin bu yıl 15 bin liraya çıkacağını ifade eden Koçyiğit, "Hedefim 5 yılın sonunda 80 bin lira, 10 yıl sonunda ise 400 bin lira gelir elde etmek." dedi.

- "Oğlumla gurur duyuyorum"

Baba İsmail Koçyiğit ise oğlunun işini bırakıp çiftçilik yapmak için köye döndüğü gün hayatının en kötü günü olduğunu, günlerce oğluyla konuşmadığını ifade etti.

Oğlunun çiftçilikte bu kadar başarılı olacağını tahmin etmediğini dile getiren baba Koçyiğit, "Ben her aşamasında karşı çıktım. 'Sen yapamazsın' dedim. Çalışmalara başladı. Her şeyi çok araştırıyor. Kekik ekti, başarılı da oldu. Onunla gurur duyuyorum." dedi.

Ödemiş Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Altıntaş da ilçe genelinde Genç Çiftçi Projesi'ne katılan girişimcilerin olduğunu belirterek, "Alim'in yeri bizim için çok farklı. Proje için yeri görmeye geldiğimizde arazinin kuraklığı ve sarplığı nedeniyle burada tarım yapılamayacağı düşüncesine kapıldık ama Alim, mücadele etti çok çalıştı. Burada kekik ve adaçayı yetiştirmeyi başardı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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