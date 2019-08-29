Sağlık Bakanı: 9 bin 576 tabip ataması için duyuru yayımladık
|29 Ağustos 2019 11:30
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuyla ilgili açıklaması
2019'da kura ile yaklaşık 25 bin stratejik personelin; yani tabip, uzman tabip, diş tabibi, uzman diş tabibi ve eczacı unvanlarında personelin atamasını gerçekleştireceğimizi açıklamıştık.
Bugün yayımlanan ilanımızla alımların 4. dilimini gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 8 bin 876 tabip, 633 uzman tabip ve 67 yan dal uzman tabibi olmak üzere toplam 9 bin 576 boş kadro için duyurularımızı yaptık. Kura ile yerleştirme işlemleri, 11 Eylül 2019 Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilecek.
Dün yerleştirme sonuçları açıklanan 12 bin tabip dışı sözleşmeli sağlık personelimize ve bugün kura başvuruları başlayan 88. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlüsü tabiplerimize başarılar diliyorum.
Bu yeni atamalarla daha da güçlenecek olan sağlık ordumuz ile vatandaşlarımıza
nitelikli sağlık hizmeti sunmaya devam edeceğiz.
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