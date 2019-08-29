1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Meslek lisesi mezunlarına yönelik uygulamalı 'girişimcilik' eğitimi başlıyor

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından 16-19 Eylül ve 7-10 Ekim tarihleri arasında meslek lisesi mezunlarına yönelik iki farklı uygulamalı girişimcilik eğitimi programı düzenlenecek. 4 gün boyunca eğitim alacak girişimciler, eğitimlerini başarıyla tamamlamaları halinde KOSGEB desteklerine başvurabilecek.
 29 Ağustos 2019 11:33
Yazdır
Meslek lisesi mezunlarına yönelik uygulamalı 'girişimcilik' eğitimi başlıyor

Ankara Kalkınma Ajansı binasında düzenlenecek eğitim, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Uygulamalı Girişimcilik Eğitim Programı (UGEP) çerçevesinde yürütülecek. Girişimci adaylar, 4 gün boyunca uzmanlardan eğitim alacak. Eğitimi başarıyla tamamlayan girişimci adayları, KOSGEB onaylı sertifika sahibi olacak ve KOSGEB desteklerine başvurabilecek.

Eğitim kontenjanı 30 kişi ile sınırlı iken, daha fazla talep olması durumunda Ankara Kalkınma Ajansı başvuruların niteliğine göre eleme yapma hakkına sahip olacak. 4 gün boyunca sürecek eğitimler dört modülden oluşacak. Buna göre ilk modülde 'Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme egzersizleri ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı' konusunda eğitim verilecek. Modül ikide; 'İşletme kavramı, işletme fonksiyonları, türleri, kuruluş şekilleri, mali ve hukuki sorumluluklar' eğitimleri verilecek. Modül üçte; 'İş planı kavramı ve öğeleri pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan' eğitimi verilecek. Son olarak modül dörtte; 'İş modeli ve iş planına yönelik atölye çalışmaları' eğitimi verilerek program sonlanacak.

Eğitimin hedef kitlesi meslek lisesi mezunları belirlendi. Programa katılmak isteyen adaylar, e-devlet üzerinden başvurularını yapabilecek. Başvurular, eğitimin başlamasından 5 gün öncesine kadar yapılabilecek. Başvurular sonucunda programa katılmaya hak kazanan katılımcılara e-posta veya telefon yolu ile bilgi verilecek.

Eğitimler birinci gruba 16, 17, 18 ve 19 Eylül günleri 09.00-17.30 saatleri arasında olmak üzere her bir grup için teorik ve uygulamalı şekilde verilecek. İkinci gruba da 7, 8, 9, 10 Ekim günleri 09.00-17.30 saatleri arasında her bir grup için teorik ve uygulamalı şekilde verilecek.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Bol tatilli okul dönemi
29 Ağustos 2019 08:26		 'Türkiye'de eğitimin temeli sağlam'
29 Ağustos 2019 06:51
Üniversite yeni marka oluşturdu... Günde 8 bin yumurta üretiliyor
28 Ağustos 2019 15:05		 Profesörler, liselere nitelik katacak mı?
28 Ağustos 2019 14:59
Haiti ve Fildişi Sahili ile Erasmus programı gerçekleştirilecek
28 Ağustos 2019 14:40		 AÖF'e ilk kez kayıt yaptıracakların ödeyeceği ücretler
28 Ağustos 2019 13:54
YÖK'ün e-Kayıt hizmeti ile 280 milyon lira tasarruf sağlandı
28 Ağustos 2019 13:52		 'Okul alışverişinde şüpheye düşen veliler Alo 175'i arasın'
28 Ağustos 2019 13:13
ERÜ'de doluluk oranı yüzde 96'ya ulaştı
27 Ağustos 2019 23:20		 Öğrencileri sınav değil aileler strese sokuyor
27 Ağustos 2019 19:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
12:08 - Gün ortası döviz fiyatları12:05 - Kanserden şüphelenilen hastanın akciğerinden böcek çıktı12:02 - Nikah masasına askeri kamuflajla oturdu11:59 - Hasta ve yaşlılara 'evde nüfus cüzdanı' hizmeti11:56 - İlmekler 'vira bismillah' demek için atıldı11:55 - Ali Yalçın: Hakem heyeti adaletten taştı, noterlik yaptı11:53 - Türkiye'de otel doluluk oranı belli oldu11:50 - Köprü geçiş cezalarının iadesi için başvuru uyarısı11:47 - Türkiye'yi 7 ayda 24 milyonu aşkın yabancı ziyaret etti11:44 - Bankada değil arazide kariyer yaptı
11:40 - Leyla'nın tek isteği yeni bir yüze kavuşmak11:37 - Çukur kapatmak isterken tarihi Türk tamgaları buldular11:33 - Meslek lisesi mezunlarına yönelik uygulamalı 'girişimcilik' eğitimi başlıyor11:30 - Sağlık Bakanı: 9 bin 576 tabip ataması için duyuru yayımladık11:24 - Kırtasiye ürünlerine 'kılı kırk yaran' denetim11:23 - KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı11:21 - GİRSAN'dan yerli tabanca ile silah sanayisine katkı11:16 - Dünyanın en fazla su tüketen 9'uncu ülkesiyiz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İBB'nin, yurt hizmeti veren TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflara verdiği binaları geri almasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
OGM, 5 bin sözleşmeli personel almak ilana çıktı
Hakem Kurulu üyeleri, toplantı ücretini hak etmedi
İBB, işten çıkarmaya devam ediyor. Bu kez 238 kişiyi işten çıkardı
Bol tatilli okul dönemi
Memurların zamlı yeni maaşları
Jandarma Genel Komutanlığı'na dair atama kararnamesi
Ali Yalçın: Hakem heyeti adaletten taştı, noterlik yaptı
OHAL Komisyonu, başvuruların üçte ikisini karara bağladı
Eski Bakan Hüseyin Çelik, Ak Parti'den istifa etti mi?
KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Ruh çağırma 2
gitmek 1
rutin hayat 4
botoks ya da botox 1
sahilde uyumak 1
çaylak muamelesi görmek 1
vapurda martılara simit atmak 2
susmak 2
temiz kokan insanlar 1
Vedat Türkali 2
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı'ndan Devlet Hizmet Yükümlülüğü kura ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2.700 Orman Muhafaza Memuru alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli 1.150 Orman Mühendisi alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli 1.146 personel alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Konya Akbeltaş 1 İşçi Alacak
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam