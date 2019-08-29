Leyla'nın tek isteği yeni bir yüze kavuşmak
|29 Ağustos 2019 11:40
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Onikişubat ilçesinde 1,5 aylıkken geçirdiği kaza sonucu yüzünün ve kafa derisinin büyük kısmı yanan 20 yaşındaki Leyla Demirci'nin yeni bir yüze kavuşması için umutlu bekleyişi sürüyor.
Leyla'nın yüz nakli olmak istediği yönünde basında ve sosyal medyada yer alan haberler üzerine Sağlık Bakanlığı devreye girdi.
Bakanlığın yönlendirmesiyle Leyla ve babası Sait Demirci, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde gerçekleştirdiği başarılı yüz nakli operasyonlarıyla adından söz ettiren Prof. Dr. Ömer Özkan ile görüşmek üzere Antalya'ya geldi.
Antalya Otogarı'nda Ahbap Derneği Antalya gönüllülerince karşılanan Demirci, Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirildi.
Özkan, daha önce 12 yaşındayken kendilerine başvuran ve takibini yaptıkları Leyla ile yeniden görüşüp kontrolden geçirecek.
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