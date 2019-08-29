Türkiye'yi 7 ayda 24 milyonu aşkın yabancı ziyaret etti
Türkiye'ye yılın 7 ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14,11 artarak 24 milyon 693 bin 886 oldu
|29 Ağustos 2019 11:47
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