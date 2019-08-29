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Türkiye'de otel doluluk oranı belli oldu

Türkiye'nin Temmuz 2019 otel doluluk oranı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1'lik artışla yüzde 76,1'e, günlük satılan oda bedeli de yüzde 14 yükselişle 100,3 avroya ulaştı.
 29 Ağustos 2019 11:53
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Türkiye'de otel doluluk oranı belli oldu

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), Türkiye'nin Temmuz 2019 otel doluluk oranının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1'lik artışla yüzde 76,1'e, günlük satılan oda bedelinin yüzde 14 yükselişle 100,3 avroya ulaştığını bildirdi.

TÜROB'un beş yıldızlı oteller baz alınarak veri ve analiz şirketi STR'ye hazırlattığı Ülke Performans Raporu yayımlandı. Rapora göre, Türkiye'de otel dolulukları temmuz ayında 2018'in aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 artarak yüzde 76,1'e ulaştı. Bu dönemde, Average Daily Rate (ADR) olarak adlandırılan ortalama günlük satılan oda bedeli ise yüzde 14 artışla 100,3 avro oldu.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler de (RevPAR) yüzde 16,4 artışla 76,3 avro olarak gerçekleşti.

Temmuz 2019'da Avrupa destinasyonları doluluk ortalaması yüzde 79 olurken, ortalama oda fiyatı ise 119,8 avro olarak tespit edildi.

İlk 7 aylık dönemde ise Türkiye'nin ortalama doluluk oranları yüzde 1,2 artışla yüzde 65,6, ortalama oda fiyatı yüzde 9,1 artışla 75,1 avro, odabaşı elde edilen gelirler yüzde 10,4 artışla 49,2 avro olarak gerçekleşti.

Oda fiyatlarında rekor düzeye, oda fiyatlarında Türkiye ortalamasında 115,6 avro, İstanbul ortalamasında 152,9 avro ile 2012 yılında ulaşılmıştı.

İstanbul'un Temmuz 2018'de yüzde 79,8 olan doluluk oranı, Temmuz 2019'da yüzde 3,8 artarak yüzde 82,8 olarak ölçüldü.

Odabaşı elde edilen gelirlerde geçen yıla oranla yüzde 21,7 artış yaşandı

İstanbul'da ortalama günlük satılan oda bedeli 103,1 avro ile 2018'e göre yüzde 13,9 artış gösterdi. Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirler ise geçen yıla oranla yüzde 18,2 artışla 85,3 avroya ulaştı.

İstanbul'da Ocak-Temmuz 2018 döneminde yüzde 69,1 olan doluluk oranı Ocak-Temmuz 2019 döneminde yüzde 3,7 artışla yüzde 71,6'ya, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 9,4 artışla 79,6 avrodan 87,1 avroya, oda başı elde edilen gelir yüzde 13,4 artışla 55 avrodan 62,4 avroya yükseldi.

Antalya'da Temmuz 2019 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,3 azalarak yüzde 76,5 oldu. Ortalama günlük satılan oda bedeli 172,3 avro ile 2018'e göre yüzde 22,1 artış gösterdi.

Toplam oda sayısı üzerinden odabaşı elde edilen gelirlerde ise geçen yıla oranla yüzde 21,7 artış yaşandı ve 131,8 avro olarak ölçüldü.

Antalya'da Ocak-Temmuz 2018 döneminde yüzde 62,8 olan doluluk oranı Ocak-Temmuz 2019 döneminde yüzde 2 artışla yüzde 64,1'e, ortalama günlük satılan oda bedeli yüzde 8,9 artışla yüzde 77,2 avrodan 84,1 avroya, oda başı elde edilen gelir yüzde 11,1 artışla 48,5 avrodan 53,9 avroya yükseldi.
Anadolu Ajansı
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