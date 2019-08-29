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İlmekler 'vira bismillah' demek için atıldı

Trabzon'daki balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesine kısa bir süre kala ekmeklerini denizlerden çıkarmak için demir almaya hazırlanıyor.
 29 Ağustos 2019 11:56
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İlmekler 'vira bismillah' demek için atıldı

Balıkçılar 15 Nisan'da yürürlüğe giren av yasağı sonrası teknelerini limanlara demirledi. Sırasıyla teknelerini elden geçirerek motor ve radar bakımlarını yapan balıkçılar, daha sonra yıpranmış ağlarını tamir etmeye başladı.

Gece gündüz demeden ilmek ilmek yeniledikleri ağları teknelerine yüklemeye hazırlanan balıkçılar, bereketli bir sezon için 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek, "derya kuzuları"nın peşine düşecek.

Sezonun başlamasına sayılı günler kala hamsi, istavrit ve çinekoptan umutlu olan balıkçılar, palamuttan yana ise endişeli.

- "Hazırlık kısmının birçoğunu tamamladık"

Trabzon'da ağlarını yenileyen balıkçı Sezgin Kaçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 15 yıldır ağ ustası olarak çalıştığını söyledi.

Yeni sezona kısa bir süre kaldığını anımsatan Kaçar, "Hazırlık kısmının birçoğunu tamamladık. Ağlarımızı yeniledik, teknelerin bakımlarını yaptık, tamirden yeni çıktılar. Sezona kısa bir süre kaldığından, 1 Eylül'e yetiştirebilmek için gayret ediyoruz." ifadesini kullandı.

Sezgin Kaçar, güzel bir sezon geçirmek istediklerini dile getirerek, "Hazırlıklarımız gece gündüz devam ediyor. Eylül 1'de 'vira bismillah' diyeceğiz. İnşallah her şey umduğumuz gibi olur. Bütün balıkçı camiasına hayırlı, uğurlu ve bereketli bir sezon olmasını diliyorum." dedi.

- "Bu yıl hamsi, istavrit ve çinekoptan umutluyuz"

Yaklaşık 18 yıldır ekmeğini denizlerden çıkaran Özgür Özlü de hazırlık sürecinde son aşamaya geldiklerini vurgulayarak, "Kısmetse 1 Eylül'de denize açılacağız. Şu an ağların bakımlarını yapıyoruz ve teknenin de son hazırlıklarındayız. Gece gündüz demeden hazırlıklarımızı bitirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Özlü, yeni sezonun bereketli geçmesini beklediklerine işaret ederek, bu yıl palamudun kendini biraz geç göstereceğini, hamsi, istavrit ve çinekoptan umutlu olduklarını söyledi.

Bilim adamlarının araştırmalarının da bu yıl Karadeniz'de hamsinin bol olacağı yönünde olduğuna değinen Özgür Özlü, bol ve bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

- "Denize açılacağımız 1 Eylül için gün sayıyoruz"

Orhan Baloğlu da yaklaşık 38 senedir balıkçılık yaptığını aktararak, "15 Nisan'da paydos oldu ve o günden itibaren hazırlıklarımız devam ediyor. Ağ, tekne bakım, boya işleri gibi her şeyi yaptık. Teknelerimizi ve cihazlarımızı yeniledik. Denize açılacağımız 1 Eylül için gün sayıyoruz." şeklinde konuştu.

Baloğlu, geçen sene sezonun iyi geçtiğini ifade ederek, "Bu sene bize göre Allah izin verirse hamsiden yana bolluk olacak. Hamsi yüzleri güldürecek ama palamuttan yana beklentimiz o kadar yüksek değil. İnşallah güzel bir sezon olur." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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