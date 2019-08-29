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Nikah masasına askeri kamuflajla oturdu

Ağrı'da görev yapan uzman çavuş Mehmet İnandı, Osmaniye'deki nikah törenine damatlık yerine askeri kamuflajla katıldı.
 29 Ağustos 2019 12:02
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Nikah masasına askeri kamuflajla oturdu

Jandarma özel harekat olarak görev yapan İnandı, yıllık izin için geldiği Kadirli ilçesinde, nişanlısı Derya Erkek ile evlenmek için belediye nikah memurluğuna başvurdu.

İnandı, belediye memurunun kıydığı nikah törenine askeri kamuflajla katıldı. Çift, tören sonunda yakınlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

İnandı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, asker olmayı çocukluğundan beri hayal ettiğini ve bu hayaline kavuştuğu için gururlu olduğunu belirterek, nikah masasına da askeri üniformayla oturmayı çok istediğini dile getirdi.

Nişanlısının da bu isteğini olumlu karşıladığını aktaran İnandı, "Allah böyle mutlulukları herkese nasip etsin. Çok mutluyum." dedi.
Anadolu Ajansı
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