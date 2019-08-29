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CHP'den 'orman' açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, "Orman Genel Müdürlüğünün ormanlar konusundaki yetersizliğinin açığa çıktığı ve kamuoyu tarafından sorgulandığı bugünlerde, korunması gereken alanların Orman Genel Müdürlüğü uhdesine dahil edilmesini düşünmek dahi istemiyoruz." ifadelerini kullandı.
 29 Ağustos 2019 12:17
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CHP'den 'orman' açıklaması

Karaca, yazılı açıklamasında, 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde yapılması planlanan değişiklik hayata geçirilirse, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün (DKMP) kapatılacağını, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları ve sulak alanlarla ilgili çalışmaların Orman Genel Müdürlüğünce yapılacağını belirtti.

Değişiklikle, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü görevlerinin de Orman Genel Müdürlüğü'ne devredileceğine dikkati çeken Karaca, "Orman Genel Müdürlüğünün ormanlar konusundaki yetersizliğinin açığa çıktığı ve kamuoyu tarafından sorgulandığı bugünlerde, korunması gereken alanların Orman Genel Müdürlüğü uhdesine dahil edilmesini düşünmek dahi istemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Genel Müdürlük düzeyinde çalışan kamu biriminin, Orman Genel Müdürlüğü uhdesine dahil edilmesinin, korunması gereken alanlarla ilgili çalışma yapan birimlerin hürriyetlerinin elinden alınması, başka bir birimin emir silsilesi içerisinde dar bir alana hapsedilmesi anlamına geleceğine işarete eden Karaca, şunları söyledi:

"İncirini, zeytinini, suyunu, havasını, yaşadığı yeri savunmaktan başka gayesi olmayan halkın uyanışı karşısında iktidarın tek adam anlayışının acz içinde olduğu ve yeni formüllere sarıldığı ortadadır. Kazdağları'nda ÇED raporuna rağmen 195 bin ağacın kesilmesinde payı olan, sonrasında, kamuoyunu '13 bin 400 ağaç kesilmiştir' diyerek yanıltmaya çalışan Orman Genel Müdürlüğü mü doğayı, milli parklarımızı koruyacak? Yoksa Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü kapatılırsa, saray talimatlarına göre yaşam alanlarını rant alanlarına çevirecek işler için gölge mi olacak?"

- "Denetimsizlik getirecektir"

Salda Gölü'nde yapılmak istenen Millet Bahçesi projesinde olduğu gibi, önemli tabiat alanlarını korumak anayasal görevi olan kamu kurumlarının, inşaat projeleriyle vatandaşların karşısına çıktığını ileri süren Karaca, "Doğal varlıkları sömürmek amacıyla, doğayı korumakla mükellef kamu kurumları, başka kamu kurumlarının hiyerarşisi içerisinde eritilmek isteniyor. Yapılmak istenen değişiklik, korunması gereken alanların daha fazla denetimsizleştirilmesinden başka bir sonuç getirmeyecektir." görüşünü savundu.

Bu taslağın geri çekilmesini isteyen Karaca, devletin hangi kademesinde olursa olsun, her bir kamu görevlisinin anayasal görevlerini yerine getirme yükümlülüğünün olduğunu kaydetti.
Anadolu Ajansı
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