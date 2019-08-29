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Ateşli silahların gücünü Türk çözümü artıracak

Ateşli silahlarda geri tepme ve şahlanma sorununu ortadan kaldırmak için yerli olarak geliştirilen Ateşli Silah Modifikasyon Sistemi WATTOZZ T61, sektöre güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor.
 29 Ağustos 2019 12:20
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Ateşli silahların gücünü Türk çözümü artıracak

Albayraklar Savunma, WATTOZZ T61 ile aralarında balistik hız ve infilak ses ölçümün bulunduğu bir dizi test gerçekleştirdi. Sistem, testlerde başarılı performans ortaya koydu.

Albayraklar Şirketler Grubu Üst Yöneticisi Sertan Ayçiçek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyadaki mevcut namlu frenleyici, bastırıcı, kompansator, suppressor, alev gizleyen ve benzeri sistemlerin hiçbirinin (Subsonic diye tabir edilen ses hızının altında veya barut istihkakları, dolayısıyla güçleri azaltılmış mermilerle kullanılmalarına rağmen) geri tepme ve şahlanmayı engelleyemediğini söyledi.

Ayrıca bu tarz mevcut sistemlerin çoğunun mermi çıkış hızını yavaşlatıp, silahın patlama sesini artırdığını dile getiren Ayçiçek, WATTOZZ T61'in ise mermi hızını ve etkili menzilini en üst düzeye çıkardığını vurguladı.

Ayçiçek, bununla birlikte sistemin dünyadaki mevcut silah susturucularının hiçbirinin inemeyeceği desibel seviyelerinde ses kesme özelliğine sahip olduğuna dikkati çekti.

"Geri tepme ve şahlanmayı subsonic mühimmat kullanmadan önleyen ilk ve tek sistem WATTOZZ T61, bu başarıyı standart NATO mermileri ile de yakaladı." diyen Ayçiçek, şu değerlendirmede bulundu:

"Tabancalardaki geri tepme ve şahlanmayı kontrol etmek tüfeklere nazaran çok daha zordur. WATTOZZ T61 tüfeklerde sağladığı üstün başarının yanı sıra tabancalardaki geri tepme ve şahlanmayı da önleyen dünyadaki ilk ve tek sistem olma özelliği taşıyor. Geri tepme ve şahlanmanın yanında mermi çıkış hızının ve menzilinin artması sayesinde tabancalar son derece etkili birer tüfeğe dönüşecek."

WATTOZZ T61'in hemen hemen tüm mühimmat tiplerinde yüzde 100 uyum ve başarı sağladığını ifade eden Ayçiçek, sistemin aralarında 22 LR, 6,35, 7,65, 9,17, 9,19, 5,45, 5,7 NATO, 5,56 NATO ve 7,62 NATO'nun bulunduğu bir dizi mühimmatla kullanılabildiğini anlattı.

- Askeri "drone"lara takılan silahlarda da kullanılacak

Geleceğin savunma sistemlerinde "drone"ların büyük önem taşıyacağına işaret eden Ayçiçek, şunları kaydetti:

"Ülkeler kendi drone ordularını kurmaya başladılar bile. Bunların çoğu 'hayalet drone sürüleri' olarak nitelendiriliyor ve bu 'drone'lar radarlara veya drone avcısı olarak adlandırılan cihazlara yakalanmıyor, tespit edilemiyor. Günümüzde milyar dolarlık bütçelerle 'drone'ların silahlandırılması üzerine çalışmalar yapılıyor, ancak gelinen noktada drone silahlarındaki geri tepme ve şahlanmayı önlemeye yönelik hiçbir mesafe kat edilemedi. Drone altına kurulan büyük ve ağır darbe emici stabilizasyon düzenekleri geri tepme ve şahlanmayı asla engelleyemiyor. Bu yüzden nişan alınan hedefe art arda ateş edilmek istendiğinde hedefi vurmak imkansızlaşıyor, geri tepme ve şahlanma 'drone'ları havada savuruyor, sarsıntıdan sabit duramaz hale getiriyor."

Bu büyük düzeneklerin diğer dezavantajının silahları tek yönde sabitleyip, sadece "drone"un baktığı istikamete doğru ateş edebilmeleri olduğunu aktaran Ayçiçek, silahların bağımsız olarak dönüş yapamadığını, drone ile birlikte dönüp yön değiştirebildiğini bildirdi.

Ayçiçek, WATTOZZ T61 sayesinde, üzerine büyük düzenekler vasıtasıyla silah monte edilen "drone"ların bu tarz sönümleme sistemlerine ihtiyaç duymayacağının altını çizerek, "Silahlar direkt olarak en küçük polis 'drone'larına bile monte edilebilecek ve 3 eksenli olarak kontrol edilip, istenilen yöne doğru 'drone'dan bağımsız dönüş yapabilecek, seri ateş etme özelliğine sahip olacaklar." dedi.

Albayraklar Grubu, aynı zamanda Milli Wattozz Elektroşok Silahı'nı üretiyor.
Anadolu Ajansı
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