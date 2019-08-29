1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Normal doğum için geleneksel tıptan yararlanılıyor

eleneksel ve Tamamlayıcı Tıp alanında anne karnında ters pozisyonda duran bebeğin hareketleri uyarılarak kendiliğinden baş aşağı normal doğum pozisyonuna dönmesini sağlayan moksibüsyon yöntemi Türkiye'de de uygulanmaya başlandı.
 29 Ağustos 2019 12:26
Yazdır
Normal doğum için geleneksel tıptan yararlanılıyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezinde, anne karnındaki ters duruş pozisyonunu düzeltmek için Çinlilerin geleneksel tıp yöntemlerinden yararlanılıyor.

Merkezde yöntemi gebeler üzerinde uygulayan Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Belkız Berna Külah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, makat gelişlerin sezaryen endikasyonları oluşturduğunu belirterek, "Anne ve bebeğin sağlığını korumak adına baş gelişe çevrilmek üzere birtakım yöntemler geliştirilmiş. Bunlardan birisi de geleneksel Çin tıbbında uygulanan bir çeşit akupunktur yöntemi olan moksibüsyon uygulamasıdır." dedi.

Külah, bebeğin makat gelişinin düzeltilmesi için vücut yüzeyindeki özel akupunktur noktalarının ısı yardımıyla uyarılması işlemi olan moksibüsyon hakkında bilgiler verdi.

- Her iki ayağa toplam 20 dakika uygulanıyor

İşlem sırasında bir çeşit tütsü olan moksa çubuklarından yararlandıklarını ifade eden Külah, uygulamaya ilişkin şu bilgileri aktardı:

"Ayak beşinci parmağının tırnak köşesinde yer alan noktayı işaretleyerek anne adayına gösteriyoruz ve bu noktaya kokusuz, dumansız ve iğnesiz bir çeşit tütsü şeklinde olan moksa uygulayarak ısı etkisiyle uyarılması sonucu bebeğin hareketlenerek baş pozisyona dönüşü sağlanıyor. İlk uygulamayı kliniğimizde yapıyoruz. Kendiliğinden yapışkanlı uygulaması kolay bir yöntem. Hastalarımız evlerinde bir hafta boyunca 20 dakika uygulayacak. Bir haftanın sonunda hastanemize gelecek ve ultrasonla kontrolü yapılacak. Baş pozisyonuna dönüş sağlandıysa normal gebe takibine alıyoruz. Baş pozisyonu olmadıysa bir hafta daha devam etmesini istiyoruz. 33 ila 35 haftalık gebelerimizde normal doğuma engel bir durumu yoksa bu uygulamayı yapıyoruz. Ağrısız, acısız ve uygulaması kolay bir yöntem."

Gebeliğinin 33'üncü haftasında bebeğinin ters pozisyonda olduğunu öğrendikten sonra geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezine başvuran Esra Yılmaz, uygulama esnasında herhangi bir acı hissetmediğini belirterek, "Aksine hissetsem bile sezaryenin vermiş olduğu kadar ağrı yapmaz. Gayet iyi gidiyor." dedi.

- Bu yöntemle normal doğum yaptı

Merkeze başvuran Serap Daşdemir de 6 ay önce üçüncü bebeğini aynı yöntem uygulanarak normal doğumla kucağına aldı.

Takipleri sırasında bebeğinin ters pozisyonda olduğunu öğrendikten sonra kendisine bu yönteminin tavsiye edildiğini anlatan Daşdemir, ilk uygulamanın hastanede gerçekleştirildiğini, daha sonra kendisinin bir hafta boyunca evinde uygulama yaptığını ve bebeğin döndüğünü fark ettiğini söyledi.

Moksibüsyon yöntemini anne adaylarına tavsiye eden Daşdemir, "Bu yöntemle sezaryenden kurtuldum. Benim üçüncü gebeliğim. İki doğumum da daha önce normaldi. Ama bu bebeğin pozisyonu ters olduğu için sezaryen olma ihtimalim yüksekti. Moksa yöntemi ile üçüncü doğumum da normal oldu. Bütün gebelere tavsiye ederim. Hiçbir yan etkisi yok. Acısız, ağrısız yan etkisi olmayan bir yöntem. Uygulama sadece 20 dakikamı alıyordu. 10 dakika bir ayak, 10 dakika diğer ayak. Uyguladıktan sonra da biraz dinleniyordum. Basit bir yöntem. Bebeğim şu an 6 aylık. Moksa yöntemi ile sağlıklı, rahat bir şekilde dünyaya geldi. Emeği geçen bütün doktorlarımıza teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

- 52 gebeye uygulama yapıldı

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin ise geleneksel ve tamamlayıcı tıp polikliniğinin 2017'de hizmet vermeye başladığını belirterek akupunktur, kupa tedavisi, mezoterapi ve proloterapi gibi ağrı ile ilgili uygulamaların da yapıldığını anlattı.

Büyük bir kadın ve doğum hastalıkları hastanesinde hizmet verdiklerini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Amacımız dünyada ve Türkiye'de artan sezaryen oranlarını düşürmek için çözüm üretebilmek. Sezaryen endikasyonlarından birisi olan anne karnında ters gelen bebekler genellikle doğumları sezaryenle neticeleniyor. Biz de bu konuda bir araştırma yaptık. Dünyada 3 bin yıldır uygulanan ve Geleneksel Çin tıbbında kullanılan bu yöntemin, bugün Amerikan Jinekoloji Derneğinin ve İngiliz Royal College'in rehberlerinde yer aldığını ve moksibüsyon yönteminin makat pozisyonu baş pozisyona çevirmek için kullanıldığını gördük.

Şu ana kadar 52 hastamıza uyguladık. Yüzde 60'larda başarı elde ettik. Bu sayede hastanemizde sezaryen oranlarını düşürmeyi normal doğum oranlarını yükseltmeyi hedefliyoruz. Türkiye'de şu anda tek uygulayan merkez biziz. Daha önce katıldığımız pek çok kongrede sunumunu yaptık. Eylülde yapacağımız Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Kongremizde de bir sunumumuz olacak. Bu şekilde tüm Türkiye'de kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz. Bu konuda da eğitim merkezi olmayı hedefliyoruz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Okula başlayacak minikler öğretmenlerini kura ile seçti
29 Ağustos 2019 13:59		 'Obo' geleneğinin yeniden canlandırılması için 'kulluk' yapıldı
29 Ağustos 2019 13:44
Pikniğe giden ailenin davetsiz misafiri: Boz ayı
29 Ağustos 2019 13:32		 'Diplomalı kuaför' dönemi başlıyor
29 Ağustos 2019 13:22
Astımdan fenalaşan uzman çavuş yaşamını yitirdi
29 Ağustos 2019 13:07		 Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
29 Ağustos 2019 12:42
'Tel örgüler' hem kaderleri hem de meslekleri oldu
29 Ağustos 2019 12:14		 Kanserden şüphelenilen hastanın akciğerinden böcek çıktı
29 Ağustos 2019 12:05
Nikah masasına askeri kamuflajla oturdu
29 Ağustos 2019 12:02		 Hasta ve yaşlılara 'evde nüfus cüzdanı' hizmeti
29 Ağustos 2019 11:59
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:59 - Okula başlayacak minikler öğretmenlerini kura ile seçti13:55 - Bakan Kasapoğlu, KYK yurtlarının kapasitesini açıkladı13:49 - Bolu'nun doğal güzelliğinden hükümlüler torbalar dolusu çöp topladı13:47 - Ünlü beach kulübe insan kaçakçılığı baskını: 4 gözaltı13:45 - KPSS'de hangi puan türü nerede kullanılıyor?13:44 - 'Obo' geleneğinin yeniden canlandırılması için 'kulluk' yapıldı13:33 - KPSS ve ÖABT cevap kağıtları adayların erişimine açıldı13:32 - Pikniğe giden ailenin davetsiz misafiri: Boz ayı13:29 - 'Kıyı kesimlerinde 12 konut ve otel projesi durduruldu'13:27 - Sosyal medyada fetö'yü öven 5 kişiye gözaltı
13:22 - 'Diplomalı kuaför' dönemi başlıyor13:18 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:14 - Minare camiden 100 metre uzakta13:09 - Tunus'un kabul etmediği buğday sahte belgelerle Türkiye'ye sokuldu13:07 - Astımdan fenalaşan uzman çavuş yaşamını yitirdi13:06 - ÖSYM, YKS ek tercih kılavuzu yayımlayacak13:04 - Bütçemizden en büyük payı araç alımına ayırdık13:02 - Otomobilin çarptığı belediye işçisi yaşamını yitirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İBB'nin, yurt hizmeti veren TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflara verdiği binaları geri almasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
OGM, 5 bin sözleşmeli personel almak ilana çıktı
Ali Yalçın: Hakem heyeti adaletten şaştı, noterlik yaptı
Memurların zamlı yeni maaşları
Hakem Kurulu üyeleri, toplantı ücretini hak etmedi
İBB, işten çıkarmaya devam ediyor. Bu kez 238 kişiyi işten çıkardı
Bol tatilli okul dönemi
OHAL Komisyonu, başvuruların üçte ikisini karara bağladı
KPSS ve ÖABT sonuçları açıklandı
Jandarma Genel Komutanlığı'na dair atama kararnamesi
Eski Bakan Hüseyin Çelik, Ak Parti'den istifa etti mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
günaydın sözlük 3
gül döktüm yollarına 3
vapurda martılara simit atmak 2
sahilde uyumak 1
Hayatın kaynağı 1
gitmek 1
rutin hayat 4
EMİNE BULUT 2
Ruh çağırma 2
sinir bozucu insan 3
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı'ndan Devlet Hizmet Yükümlülüğü kura ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2.700 Orman Muhafaza Memuru alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli 1.150 Orman Mühendisi alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli 1.146 personel alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Konya Akbeltaş 1 İşçi Alacak
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam