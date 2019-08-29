Denizli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı.
|29 Ağustos 2019 12:29
|Yazdır
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, terör örgütünü övücü paylaşımlarda bulundukları ve Bank Asya hesaplarında hareketlilik olduğu iddiasıyla tekstil sektöründe faaliyet gösteren 3 esnaf ile 1 mühendis ve 1 banka çalışanı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise örgütsel doküman ve dijital veriler ele geçirildiği öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Sosyal medyada fetö'yü öven 5 kişiye gözaltı
29 Ağustos 2019 13:27
|Tunceli'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
29 Ağustos 2019 09:12
|Tekirdağ'da bir astsubay FETÖ'den tutuklandı
29 Ağustos 2019 03:50
|FETÖ'den ihraç edilen polis uyuşturucu ve sahte kimlikle yakalandı
29 Ağustos 2019 01:01
|Tunceli kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
28 Ağustos 2019 22:21
|FETÖ şüphelisi eski polis Çorlu'da yakalandı
28 Ağustos 2019 21:21
|TBMM'deki terör eylemi girişimine ilişkin iddianame tamamlandı
28 Ağustos 2019 15:29
|FETÖ'ye 'ankesör' operasyonunda gözaltı sayısı 22 oldu
28 Ağustos 2019 14:35
|FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı
28 Ağustos 2019 13:48
|TKP/ML üyesi 3 terörist ve bir kurye yakalandı
28 Ağustos 2019 13:09