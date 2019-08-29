KPSS sonuçları birazdan açıklanacak
Memurlar.net olarak yetkililerden aldığımız bilgiye göre çok kısa süre içinde sonuçlar açıklanacak
|29 Ağustos 2019 12:28
|Yazdır
KPSS A grubu Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumu 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi Oturumları 20 ve 21 Temmuz'da, ÖABT ise 28 Temmuz'da yapılmıştı.
Sınava giren adayların en çok merak ettiği konuların başında KPSS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu.
Memurlar.net olarak yetkililerden aldığımız bilgiye göre çok kısa süre içinde sonuçlar açıklanacak.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|KPSS'de hangi puan türü nerede kullanılıyor?
29 Ağustos 2019 13:45
|KPSS ve ÖABT cevap kağıtları adayların erişimine açıldı
29 Ağustos 2019 13:33
|KPSS ve ÖABT sonuçları açıklandı
29 Ağustos 2019 12:31
|OGM, 5 bin sözleşmeli personel almak ilana çıktı
29 Ağustos 2019 09:44
|KPSS 2019/4'te en düşük puan ile yapılan atamalar
28 Ağustos 2019 16:22
|KPSS 2019/4 yerleştirme sonuçları açıklandı
28 Ağustos 2019 14:02
|Samsun Üniversitesi'nden adrese teslim sözleşmeli personel alım ilanı
28 Ağustos 2019 12:06
|KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
28 Ağustos 2019 09:26
|Bekçilik sınavı soru ve cevapları yayımlandı
27 Ağustos 2019 09:25
|İBB, İSMEK'e 1676 öğretmen alacak
26 Ağustos 2019 19:20