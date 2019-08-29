KPSS ve ÖABT sonuçları açıklandı
|29 Ağustos 2019 12:31
|Yazdır
2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) Sonuçları Açıklandı
14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019- KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), 20-21 Temmuz 2019 tarihlerinde gerçekleşen 2019-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Alan Bilgisi) ve 28 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait maddi analizleri incelenmiş, cevap anahtarlarının kontrolleri yapılmış ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirilmiştir. 21 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Alan Bilgisi Sınavı 3. Oturumuna (Pazar Sabah) ait Temel Soru Kitapçığında yer alan Muhasebe Testindeki 30 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilmiş olup iptal edilen soru değerlendirme dışı bırakılmak suretiyle değerlendirme işlemler tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 12.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebileceklerdir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sonuçlarla ilgili sosyal medyadan attığı mesaj
Değerli KPSS adaylarımız, Temmuz ayında ardışık 3 hafta sonu uyguladığımız 2019-KPSS sonuçlarına https://sonuc.osym.gov.tr adresimizden ulaşabilirsiniz. Sonuçların sizlere ve ailelerinize hayırlı olmasını dilerim.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|KPSS'de hangi puan türü nerede kullanılıyor?
29 Ağustos 2019 13:45
|KPSS ve ÖABT cevap kağıtları adayların erişimine açıldı
29 Ağustos 2019 13:33
|KPSS sonuçları birazdan açıklanacak
29 Ağustos 2019 12:28
|OGM, 5 bin sözleşmeli personel almak ilana çıktı
29 Ağustos 2019 09:44
|KPSS 2019/4'te en düşük puan ile yapılan atamalar
28 Ağustos 2019 16:22
|KPSS 2019/4 yerleştirme sonuçları açıklandı
28 Ağustos 2019 14:02
|Samsun Üniversitesi'nden adrese teslim sözleşmeli personel alım ilanı
28 Ağustos 2019 12:06
|KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
28 Ağustos 2019 09:26
|Bekçilik sınavı soru ve cevapları yayımlandı
27 Ağustos 2019 09:25
|İBB, İSMEK'e 1676 öğretmen alacak
26 Ağustos 2019 19:20