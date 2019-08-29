Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış uyarısı
Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli yağış öngörülüyor
|29 Ağustos 2019 12:42
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Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yarın yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı ve çok bulutlu olacak. Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Tokat çevreleriyle Marmara'nın Karadeniz'e bakan kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor.
Yağışların Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.
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