Üniversite öğrencileri iş hayatıyla tanıştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için başlatılan Sosyal Çalışma Programı ile 20 bin üniversiteli kurumlar bünyesinde çalışıyor.

Üniversite öğrencilerinin yaz döneminde istihdam edilmesine olanak sağlayan programla gençler kurumların sunduğu hizmetlere geçici süreyle katılma ve cep harçlığını kazanma imkanına kavuştu.

Doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında haftada 3 gün çalışan üniversiteliler, her çalışma günü için 1 günlük asgari ücret düzeyinde 67 lira alıyor.

- Diyarbakır'da 147 öğrenci iş başı yaptı

Diyarbakır'da program kapsamında kurumlarda 147 öğrenci işe alınırken, bunlardan 10'u Diyarbakır'ın "kalbi", tarihi merkez Sur ilçesindeki 5 bin yıllık Amida Höyük'te sürdürülen arkeolojik kazıda görevlendirildi.

Çeşitli üniversitelerde öğrenim gören öğrenciler, haftanın 3 günü kazı çalışmasında yer alırken, diğer günlerde tatilin tadını çıkarıyor.

- "Kazandığım parayı da formasyon eğitimi için biriktiriyorum"

Siirt Üniversitesi Coğrafya Bölümünde okuyan Rubal Bilir, haberlerden öğrendiği programa başvurduğunu belirterek, yaz tatili yaparken çalışma fırsatı bulduklarını söyledi.

Çalışmaları karşılığında elde ettikleri parayla ihtiyaçlarını karşıladıklarını, bu nedenle uygulamadan büyük memnuniyet duyduğunu aktaran Bilir, "Kazılarda medeniyetimize ait eserlerin çıkarılmasına tanıklık ediyoruz. Bu sayede tarihi çok bilgi de öğrenmiş oluyorum. Kazandığım parayı da formasyon eğitimi için biriktiriyorum." dedi.

- "Seramik ve çömlek parçalarına dokununca mutlu oluyorum"

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Özcan Savaş Demir de 3 gün çalıştığı için haftanın kalan günlerinde ailesi ve arkadaşlarıyla zaman geçirebildiğini kaydetti.

Cep harçlığını çıkarıp iş yaşamıyla tanıştığı için ailesinin de mutlu olduğunu anlatan Demir, "Bu işte çalıştığım için arkeoloji hakkında bilgi sahibi oldum. Kazılarda çıkan toprağı ellerken bulduğumuz seramik ve çömlek parçalarına dokununca mutlu oluyorum. Çok eski tarihlerde insanların kullandığı ürünlere yakın olmak hoşuma gitti. Ayrıca, aldığım burs ve buradan kazandığım parayla kendime daha fazla eşya alabiliyorum." diye konuştu.

İş-Kur yetkililerden öğrendiği programa başvurduğunu ifade eden Dicle Üniversitesi öğrencisi Mehmet Aytaş, sadece 3 gün çalıştığı için haftanın 4 günü kendisine zaman ayırabildiğini bildirdi.

Daha önce Batman'ın Hasankeyf ilçesinde arkeolojik kazıda gönüllü olarak çalıştığı için buradaki çalışmada sıkıntı yaşamadığını dile getiren Aytaş, "Benim için çok iyi oldu. Ücret aldığım için aileme yük olmuyorum, ailem de çok memnun." dedi.

- "Kazı ekibimiz bu gençlerle daha da güçlendi"

Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ve kazı ekibi başkanı Prof. Dr. İrfan Yıldız, üniversitelileri iş hayatına hazırlamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla başlatılan program sayesinde yaz tatilinde çalışan öğrencilerin harçlık aldığını söyledi.

Gençlerin daha öğrenciyken iş yaşamına katılmasının önemine işaret eden Yıldız, şöyle konuştu:

"Görevlendirilen 10 öğrenci kazımıza katkı sunuyor. Kazı ekibimiz bu gençlerle daha da güçlendi. Hem gençler hem de kurumlar açısından çok yararlı bir program. Farklı üniversitelerde öğrenim gördükleri için gittikleri şehirlerde kentimizin tarihi mekanları ve kazımızın tanıtımını da sağlayacaklar. Hem gençler hem de kurumlar açısından çok yararlı bir program."