Türk mühendisler yüzde yüz yerli lazer epilasyon cihazı üretti

Uzun yıllardır Türkiye'de de uygulanan lazer epilasyon için kullanılan cihazlara yüzde yüz yerli bir alternatif cihaz üretildi. Türk tasarımcıların dizayn ettiği ve Türk mühendisler tarafından geliştirilen, alexandrite denilen türdeki epilasyon cihazı sayesinde klinikler yüksek maliyetlerden kurtulabilecek. Yeni cihaz hibrit özelliklere sahip.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Münevver Aslan, daha önce kullandıkları cihazlar için binlerce dolar bakım maliyeti ödediklerini ve bu nedenle uygulama ücretlerinin de yükseldiğini belirtti. Türk mühendislerin geliştirdiği bu ürün ile etkili sonuçlar elde ettiklerini ifade eden Dr. Aslan, ürünün tüm Türkiye'deki kliniklerde kullanılmaya başladığını ifade etti.

"İthal ürünlerden daha etkili sonuç veriyor"

Hibrit olarak üretilen cihaz hakkında bilgi veren Dr. Aslan, şunları söyledi: "Türkiye'de geliştirilen hibrit alexandrite lazer sistemleri artık en etkili ve güçlü sayılan birkaç lazer epilasyon sistemi arasında olduğunu kanıtladı. Bu ülkemiz adına çok gurur verici. Bugüne kadar en etkili lazer sistemleri ile en az 5-6 seansta yakalayabildiğimiz kalıcı epilasyon sonuçlarını hibrit alexandrite lazer ile 3-4 seansta yakalayabiliyoruz. Daha önemlisi en ince ve açık tüylerde çok başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz".

"Tamamen yerli olması bizi gururlandırıyor"

Epilasyonun uygulama süresinin de kısaldığını ifade eden Dermatoloji Uzmanı Dr. Aslan, "Bugüne kadar kullandığımız sistemler ile tüm vücutta epilasyon işlemi için yaklaşık 1,5 saat harcıyorduk. Yeni cihazlar ile bu süre 30-45 dakika gibi kısa bir süreye indi. Bu teknoloji her anlamda bize önemli bir avantaj sağladı. Ayrıca tamamen yerli olması bizi gururlandırıyor" dedi.

"Tıpta kullanılan diğer ekipmanların da yerli olmasını diliyoruz"

Cihazın ülke genelinde yaygın şekilde kullanılmaya başladığını belirten Dr. Aslan tıp alanında kullanılan diğer ekipmanların da yerli olmasını dilediklerini belirterek, "Herhangi bir nedenle şehir değiştirmek zorunda olan kişiler sorun yaşamıyor. Çünkü hemen her ilde kullanılmaya başlandı. Yerli üretimin avantajlarını hekimler olarak kullandığımız tüm ekipman ve sistemlerde yaşamak istiyoruz. Tıpta ne kadar yerli olursak sağlık bizim için o kadar maliyeti düşük ve erişilebilir olacaktır" ifadelerini kullandı.