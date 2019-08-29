1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

TESK'ten esnafa 'yeni teknoloji'ye uyum sağlayın uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, gelişen teknolojiye adapte olmadan başarının yakalanamayacağını belirterek, "Esnaf ve sanatkarlarımız bu yeni teknolojilerden nasibini almalı ki ayakta kalabilsin." ifadelerini kullandı
 29 Ağustos 2019 12:59
Yazdır
TESK'ten esnafa 'yeni teknoloji'ye uyum sağlayın uyarısı

Palandöken, yazılı açıklamasında, esnaf ve sanatkarın yeni teknolojik gelişmelerden geri kalmaması gerektiğini bildirdi.

Gelişen teknolojiye adapte olmadan başarının yakalanamayacağını vurgulayan Palandöken, "Artık mağazaya gitmeye gerek kalmadan her şeyi temin edebiliyorsunuz. Esnaf ve sanatkarlarımız bu teknolojilerden nasibini almalı ki ayakta kalabilsin." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, yeni teknolojilere karşı direnilemeyeceğine dikkati çekerek, artık esnaflığın, ticaretin ve müşterinin dijital ortamda olduğunu belirtti.

Geleneksel yöntemlerle artık iş yapmanın mümkün olmadığının altını çizen Palandöken, şunları kaydetti:

"Artık kimse şehir ekmeğini köy ekmeğinin içine koyup katık yapmıyor. İnternetten hemen günü birlik evinize taze çiçek geliyor. Soyulmuş patatesi, hazır salatayı bile sipariş edebiliyorsunuz. Bunlar belki şimdilik mega kentlerde görülse de kısa zaman sonra ilçe ve köylerde de geçerli olacak. Esnaf ve sanatkar camiası olarak bunlardan geri kalmamalıyız. Yenilikçiliği talep ederek iyi organize olmalıyız. Çalışma düzeninde verimliliği ve tasarrufu ön plana çıkarmak için en pratik yolu tercih etmeliyiz."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Memur-Sen: Hakem Kurulu beklentileri boşa çıkartmıştır
28 Ağustos 2019 20:13		 'Memur sendikaları, 3 gün içinde şerh yazacak'
28 Ağustos 2019 19:30
THK'nın önünde genel kurul çağrısı
28 Ağustos 2019 16:39		 'Okul kantinlerinde 'logolu gıda' uygulaması yeniden gözden geçirilsin'
28 Ağustos 2019 15:16
'Görev süremizin 6 ayı haciz ve icralarla geçti'
28 Ağustos 2019 13:56		 Memur-Sen: Hakem Kurulu haktan yana karar versin
28 Ağustos 2019 13:08
Ensar Vakfı: İBB'nin iptal etmesi nedeniyle yüzlerce öğrenci yurtsuz kalacak
28 Ağustos 2019 00:34		 'Trafik cezalarında ücret artışı' haberleri yalanlandı
27 Ağustos 2019 23:26
KESK'e bağlı sendikalardan iş bırakma eylemi
27 Ağustos 2019 20:14		 Memur-Sen 81 ilde basın açıklaması yaptı
26 Ağustos 2019 20:03
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:59 - Okula başlayacak minikler öğretmenlerini kura ile seçti13:55 - Bakan Kasapoğlu, KYK yurtlarının kapasitesini açıkladı13:49 - Bolu'nun doğal güzelliğinden hükümlüler torbalar dolusu çöp topladı13:47 - Ünlü beach kulübe insan kaçakçılığı baskını: 4 gözaltı13:45 - KPSS'de hangi puan türü nerede kullanılıyor?13:44 - 'Obo' geleneğinin yeniden canlandırılması için 'kulluk' yapıldı13:33 - KPSS ve ÖABT cevap kağıtları adayların erişimine açıldı13:32 - Pikniğe giden ailenin davetsiz misafiri: Boz ayı13:29 - 'Kıyı kesimlerinde 12 konut ve otel projesi durduruldu'13:27 - Sosyal medyada fetö'yü öven 5 kişiye gözaltı
13:22 - 'Diplomalı kuaför' dönemi başlıyor13:18 - Borsa günün ilk yarısında yükseldi13:14 - Minare camiden 100 metre uzakta13:09 - Tunus'un kabul etmediği buğday sahte belgelerle Türkiye'ye sokuldu13:07 - Astımdan fenalaşan uzman çavuş yaşamını yitirdi13:06 - ÖSYM, YKS ek tercih kılavuzu yayımlayacak13:04 - Bütçemizden en büyük payı araç alımına ayırdık13:02 - Otomobilin çarptığı belediye işçisi yaşamını yitirdi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İBB'nin, yurt hizmeti veren TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflara verdiği binaları geri almasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
OGM, 5 bin sözleşmeli personel almak ilana çıktı
Ali Yalçın: Hakem heyeti adaletten şaştı, noterlik yaptı
Memurların zamlı yeni maaşları
Hakem Kurulu üyeleri, toplantı ücretini hak etmedi
İBB, işten çıkarmaya devam ediyor. Bu kez 238 kişiyi işten çıkardı
Bol tatilli okul dönemi
OHAL Komisyonu, başvuruların üçte ikisini karara bağladı
KPSS ve ÖABT sonuçları açıklandı
Jandarma Genel Komutanlığı'na dair atama kararnamesi
Eski Bakan Hüseyin Çelik, Ak Parti'den istifa etti mi?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
temiz kokan insanlar 1
EMİNE BULUT 2
dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum 5
Hayatın kaynağı 1
elma sirkesi 2
Ruh çağırma 2
gitmek 1
erkeklerin maç izlemesine kadınların tepki göstermesi 2
vapurda martılara simit atmak 2
sinir bozucu insan 3
SON İLANLAR
Sağlık Bakanlığı'ndan Devlet Hizmet Yükümlülüğü kura ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2.700 Orman Muhafaza Memuru alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli 1.150 Orman Mühendisi alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli 1.146 personel alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Konya Akbeltaş 1 İşçi Alacak
Konya Cihanbeyli SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam