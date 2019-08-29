Bütçemizden en büyük payı araç alımına ayırdık
|29 Ağustos 2019 13:04
|Yazdır
Hane halkları ulaştırma harcamalarında en büyük payı yüzde 54,2 ile araç satın alımı için kullandı.
Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı Bütçe Araştırmasının 2018 yılı sonuçlarına göre, toplam tüketim harcamasının yüzde 18,3'ünü ulaştırma harcamaları oluşturdu.
Hane halkları ulaştırma harcamalarında en büyük payı yüzde 54,2 ile araç satın alımına (motorlu ve motorsuz araçlar) ayırdı. Bunu yüzde 27,7 ile kişisel ulaşım araçlarının kullanımı (yakıt ve yağları, yedek parça ve aksesuarları ile bakım ve onarım hizmetleri), yüzde 18,1 ile ulaştırma hizmetleriyle (kara yolu ve diğer yolcu taşımacılığı) ilgili harcamalar izledi.
Hanelerin gelir düzeyi, ulaştırma harcamalarının dağılımında etkili oldu. En düşük gelirli birinci yüzde 20'lik gruptaki hanelerin toplam ulaştırma harcamalarının yüzde 38,1'ini araç satın alımı oluştururken, yüzde 32,7'sini ulaştırma hizmetleri, yüzde 29,2'sini de kişisel ulaşım araçlarının kullanımı oluşturdu.
En yüksek gelirli beşinci yüzde 20'lik gruptaki haneler de ulaştırma harcamalarının yüzde 57,4'ünü araç satın alımı, yüzde 27,4'ünü kişisel ulaşım araçlarının kullanımı, yüzde 15,1'ini ise ulaştırma hizmetleri için gerçekleştirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Bakan Pekcan 'İhracat Ana Planı'nı açıkladı
29 Ağustos 2019 12:38
|Markette fiyatı en çok artan ve düşen ürünler belli oldu
29 Ağustos 2019 12:34
|Ateşli silahların gücünü Türk çözümü artıracak
29 Ağustos 2019 12:20
|Türkiye'de otel doluluk oranı belli oldu
29 Ağustos 2019 11:53
|GİRSAN'dan yerli tabanca ile silah sanayisine katkı
29 Ağustos 2019 11:21
|Çam fıstığı altınla yarışıyor
29 Ağustos 2019 11:07
|'Zorunlu depozitoyla atık miktarı %50 düşer'
29 Ağustos 2019 08:50
|Ekonomik güven endeksi arttı
28 Ağustos 2019 22:53
|Alanya'dan Bulgaristan'a ilk kez avokado ihracatı
28 Ağustos 2019 21:58
|Antalya havalimanı'nı 7 ayda 18 milyon yolcu kullandı
28 Ağustos 2019 20:18