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Bütçemizden en büyük payı araç alımına ayırdık

Hane halkları, ulaştırma harcamalarında en büyük payı yüzde 54,2 ile araç satın alımına ayırdı
 29 Ağustos 2019 13:04
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Bütçemizden en büyük payı araç alımına ayırdık

Hane halkları ulaştırma harcamalarında en büyük payı yüzde 54,2 ile araç satın alımı için kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Hanehalkı Bütçe Araştırmasının 2018 yılı sonuçlarına göre, toplam tüketim harcamasının yüzde 18,3'ünü ulaştırma harcamaları oluşturdu.

Hane halkları ulaştırma harcamalarında en büyük payı yüzde 54,2 ile araç satın alımına (motorlu ve motorsuz araçlar) ayırdı. Bunu yüzde 27,7 ile kişisel ulaşım araçlarının kullanımı (yakıt ve yağları, yedek parça ve aksesuarları ile bakım ve onarım hizmetleri), yüzde 18,1 ile ulaştırma hizmetleriyle (kara yolu ve diğer yolcu taşımacılığı) ilgili harcamalar izledi.

Hanelerin gelir düzeyi, ulaştırma harcamalarının dağılımında etkili oldu. En düşük gelirli birinci yüzde 20'lik gruptaki hanelerin toplam ulaştırma harcamalarının yüzde 38,1'ini araç satın alımı oluştururken, yüzde 32,7'sini ulaştırma hizmetleri, yüzde 29,2'sini de kişisel ulaşım araçlarının kullanımı oluşturdu.

En yüksek gelirli beşinci yüzde 20'lik gruptaki haneler de ulaştırma harcamalarının yüzde 57,4'ünü araç satın alımı, yüzde 27,4'ünü kişisel ulaşım araçlarının kullanımı, yüzde 15,1'ini ise ulaştırma hizmetleri için gerçekleştirdi.
Anadolu Ajansı
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