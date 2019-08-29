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ÖSYM, YKS ek tercih kılavuzu yayımlayacak

YÖK, YKS ek yerleştirmeleri için ÖSYM'nin tercih kılavuzu yayınlaması için karar aldı. Alınan karar gereği, ek yerleştirme tarihleri 23 ve 27 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
 29 Ağustos 2019 13:06
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ÖSYM, YKS ek tercih kılavuzu yayımlayacak

YÖK, YKS ek yerleştirmeleri için ÖSYM'nin tercih kılavuzu yayınlaması için karar aldı. Alınan karar gereği, ek yerleştirme tarihleri 23 ve 27 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

YÖK'ün aldığı karar

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı

Sayı :75850160-409.03-E.63193 28.08.2019 Konu : 2019 YKS Ek Yerleştirme

DAĞITIM YERLERİNE

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının 2019 YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu Taslağı 28.08.2019 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısımda incelenmiş ve 30.05.2018 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında Yükseköğretim Yürütme Kuruluna verilen yetkiye dayanarak, ÖSYM tarafından merkezi yerleştirmede boş kalan kontenjanlara yerleştirme yapılmasına, ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanmasına ek yerleştirme kayıt tarihlerinin 23-27 Eylül 2019 olmasına ve 23-25 Eylül 2019 tarihleri arasında elektronik kayıt yapılmasına karar verilmiştir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
Memurlar.Net
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