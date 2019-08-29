ÖSYM, YKS ek tercih kılavuzu yayımlayacak

BU TÜRK BAYRAĞINDA 36 BİN 647 ŞEHİDİN İSMİ VAR Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Osman Gazi Anadolu Lisesinde bir grup öğretmen ve öğrenci 6 aylık bir çalışma ile 2 metreye 2 metre 60 santim boyutlarındaki tuvale 36 bin 647 şehidin ismini yazarak Türk bayrağı oluşturdular. Okulun görsel sanatlar öğretmenleri Fatih Contarlı ve Mesude Işıklı'nın başlattığı çalışmayla önce 2 metreye 2 metre 60 santim boyutlarındaki tuvale Türk bayrağının resmi çizildi. Resmin üzerine ise okul öğrencilerininde katkısı ile çoğunluğu Çanakkale şehitlerinden oluşan 36 bin 647 şehidin ismi yazıldı. 6 ayda yapılan çalışma neticesinde şehitlerin ismiyle dalgalanan bir bayrak görüntüsü oluşturuldu.