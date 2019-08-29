Tunus'un kabul etmediği buğday sahte belgelerle Türkiye'ye sokuldu
|29 Ağustos 2019 13:09
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Edinilen bilgiye göre, 29 Ocak tarihinde Ukrayna'dan gemiye yüklenen 27 bin ton buğday, şubat başında Tunus'a ulaştı. Tunus devlet kurumlarınca yapılan analizlerde, buğdayın gıdalık kullanıma uygun olmadığı belirlenerek ülkeye girişine izin verilmedi.
Satıcı firma bu kez aynı yükü, iştiraki olan bir tarım firması aracılığı ile Türkiye'ye sokmak üzere gemiyle Mersin Limanı'na yönlendirdi. Gemi Mersin Limanı'na ulaştığında, olay, Gümrük Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. 27 bin ton buğday, yediemin olarak bir antrepoda tutulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığının, Ukrayna Devlet Gıda Güvenliği ve Tüketicinin Korunması Servisi ile yaptığı ilk yazışmada, Türkiye için düzenlenen 'bitki sağlık sertifikası'nın sahte olduğu, Tunus için düzenlenen evrakın ise doğru olduğu bildirildi. Ukrayna'dan gelen ikinci bir yazıda ise her iki belgenin de geçersiz olduğu ifade edildi.
Gelişmeler üzerine Cumhuriyet Savcılığınca başlatılan soruşturmanın sürdüğü, buğdayların ise soruşturma sonuçlanıncaya kadar antrepoda yediemin olarak tutulacağı kaydedildi.
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