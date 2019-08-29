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2019 \ 2019 KPSS A Grubu ve ÖABT Sınavı

KPSS'de hangi puan türü nerede kullanılıyor?

KPSS B grubu 2 yılda bir, A Grubu ise her yıl yapılmakta ve milyonlarca insan bu sınava giriyor. Peki kaç puan türleri neler? Alınan puanlar ile nerelere başvuru yapılabiliyor.
 29 Ağustos 2019 13:45
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KPSS'de hangi puan türü nerede kullanılıyor?

KPSS A Grubu ve ÖABT sonuçları bugün itibariyle açıklandı. KPSS sonuçlarından sonra adayların en çok merak ettiği konuların başında alınan puan türlerinin nerede kullanılacağı ile ilgili. Memurlar.net olarak hangi puan türü nerede kullanılıyor, bunları ziyaretçilerimiz için derledik.

KPSS'DE 124 ÇEŞİT PUAN TÜRÜ BULUNUYOR

KPSS'de şuanda toplam 124 çeşit puan bulunmaktadır. Bu puanların her biri hem bileşen olarak hem de bileşen ağırlığı olarak farklıdır.

Bileşen, bir puanın hesaplanmasında etkili olan alanlardır. Örnek verecek olursak, P3 puanı Genel Kültür ve Genel Yetenek bileşenleri yeterlidir. P49 puanı da GK, GY, hukuk, iktisat, yabancı dil, muhasebe ve maliye bileşenlerinden oluşur.

Bileşen ağırlığı; bir puanın bileşeninin, o puanı yüzde kaç oranında etkilediğidir. Örneğin P3 puanında Genel Kültür %50 ve Genel Yetenek %50 etkilemektedir. P2 puan türünde GK%60 ve GY %40 etkilemektedir.

Puanların kullanım alanları

KPSS'de 121 çeşit farklı puan bulunmaktadır. Bunların hangi alanlarda kullanıldıklarını aşağıdaki tabloda görebiliriz:

Puan

Kullanım Alanı

Puan

Kullanım Alanı

P3

Lisans - A ve B grubu

P124

Lisans- imam alımları

P10 - P121

Eğitim mezunları: Öğretmenlik ve A grubu

P3 puanı

Lisans (4 yıllık) mezunu adayların hem B grubu hem de A grubu alımlarda kullanabildiği puan türüdür. Ancak P3 puan türünün özelliği yıldan yıla değişmektedir. Çünkü tek yıllarda (2017-2019 gibi) yapılan KPSS'lerde hesaplanan P3 puan türleri sadece A GRUBU alımlarda kullanılabilmektedir. Çift yıllarda (2018, 2020 gibi) yapılan KPSS'lerde hesaplanan P3 puanı ise A GRUBU + B GRUBU alımlarda kullanılabilmektedir. P3 puanı 2 yıl geçerlidir.

P121 Puanı

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüdür. Bu puan türü GK + GY + Eğitim bilimleri + Öğretmen Alan Bilgisi Testi bileşenlerinden oluşur.

Kılavuzda belirtilen sadece 18 bölümden mezun olan adaylar bu sınav oturumlarına katılırlar ve bu puanla tercih yaparlar. Diğer bölümlerden mezun olan adaylar ise P10 puan türü ile tercih yaparlar.

P121 puan türü 2 yıl geçerlidir. Her yıl yapılan KPSS ile bu puan türü hesaplanmakta ve kullanılmaktadır.

P10 Puanı

Eğitim fakültelerinden mezun olan lisans mezunu adayların öğretmenlik tercihlerinde kullandıkları puan türüdür. Bu puan türü GK + GY + Eğitim bilimleri bileşenlerinden oluşur.

P121 puan türü gelmeden önce sadece P10 puan türü kullanılmaktaydı. Şuan ise yukarıda belirttiğimiz 18 bölüm haricindeki eğitim fakültesi mezunları bu puan türü ile tercih yapmaktadır.

P10 puan türü 1 yıl geçerlidir. Her yıl yapılan KPSS ile bu puan türü hesaplanmakta ve kullanılmaktadır.

P122-123-124 Puanları

İmam atamalarında kullanılan puan türleridir. Sırasıyla lise, önlisans ve lisans mezunları tarafından kullanılır. Bu puan türü içinde GK + GY + Din Bilgisi Alan Testi bileşenleri bulunmaktadır.

Bu puanlar iki yıl geçerlidir.
Memurlar.Net - Özel

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