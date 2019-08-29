YLSY sonuçları açıklandı
|29 Ağustos 2019 14:05
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1416 sayılı Kanun kapsamında Bakanlığımızca verilen burs ile lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilmek üzere başvuran adaylardan sözlü sınava çağrılmaya hak kazananlar açıklanmıştır. Adaylar sonuçlarını Resmi Burslu Öğrenci Sistemi (REBUS - https://rebus.meb.gov.tr/) internet adresinden öğrenebileceklerdir.
Adaylar REBUS giriş ekranında "2019 YLSY Seçme Sonuçlarını Görüntülemek İçin Tıklayınız." bölümünden "T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ve yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarası" ile sisteme giriş yapılabilecektir.
Sözlü sınav tarihleri, sözlü sınav yeri, sözlü sınav giriş bilgileri ve sürece ilişkin diğer hususlar Genel Müdürlüğümüzün http://yyegm.meb.gov.tr internet sayfasından daha sonra duyurulacaktır.
Adaylar;
1) Başvuru, seçme ve yerleştirme işlemlerine ilişkin sorularını ylsy@meb.gov.tr e-posta adresi ile 0312 413 1870 ve 0312 413 1625 numaralı hatları kullanarak,
2) REBUS'a ilişkin teknik destek taleplerini rebus@meb.gov.tr e-posta adresini kullanarak Bakanlığımıza iletebilirler.
2019-YLSY Seçme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar için tıklayınız
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