Muhtarın fendi belediye başkanını yendi

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Pelitli Mahallesi'nin muhtarı Mustafa Koç, asfaltın yanlış yere dökülmesine kızarak Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu'na hakaret ettiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Bu videonun ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu, Muhtar Koç hakkında suç duyurusunda bulundu. 30 Mayıs'ta Ortahisar Kaymakamlığı tarafından görevinden alınan Pelitli Mahallesi Muhtarı Mustafa Koç, görevine geri dönebilmek için Trabzon İdari Mahkemesine başvurarak, yürütmenin durdurulmasını talep etti. Dava sonuçlanana kadar mahkeme tarafından Mustafa Koç'un görevine devam etmesine karar verilirken, Muhtar Koç yaklaşık 3 ayın ardından tekrar görevine başladı.

"Belediyenin parasını, malını, mülkünü çarçur edip gittiler"

Pelitli Mahallesi Muhtarı Mustafa Koç, dinlemeden, anlamadan ve sorgulanmadan kanunsuz bir şekilde görevden alındığını savunarak, "Mahallemizin yolları bozuktu. Belediyeden gelin şu yolları tamir edin diye asfalt istedik. Onlar da geldiler bizim istediğimiz yerlere değil de kafasına göre asfaltı döktüler. Devletin, belediyenin parasını malını mülkünü çarçur edip gittiler. Benim isyanım buna idi. Arayıp bulamadığım için Ramazan kafası biraz da sinirlenip söylediklerimden gurur duymuyorum. Bir muhtar olarak söylememem gerekirdi ama bende ağır eleştiride bulundum. Bunun neticesinde beni dinlemeden, anlamadan, sorgulamadan, kanunsuz bir şekilde görevden aldılar. Ben de hak mücadelesi verdim. Avukat tuttum mahkemeye verdim. Neticesinde adalet yerini buldu. Bir yanlışlık yapılmıştı, yanlıştan dönüldü. Ben bu arada devlet büyüklerine hakarette bulunmuşsam özrümü de diledim. Haklarını bana helal etmelerini istiyorum. Ancak mahallem için bundan sonra da önceden yaptığım gibi çalışmalarıma devam edeceğim. Üç ay görevden uzaklaştırıldım. Üç ay maaş alamadığım gibi peşin aldığımız yarısını da bizden geri aldılar. İnşallah hak yerini bulur. Alamadığımız maaşlarımız bize iade edilir" dedi.

"Küfür etmedim, sadece alamadığım hizmete isyan ettim"

Adalete ve kanunlara güvendiğini dile getiren Koç, "Ben küfür etmedim, sadece alamadığım hizmete isyan ettim, yani sitemde bulundum. Mahkemenin gerekçeli kararı muhtar sinkaflı, yani küfürlü kelime kullansa bile muhtarı görevden alamazsınız. Muhtarı vatandaş seçmiştir. Yargılarsınız, suçu ne ise öder. Bende adalete, kanunlara güveniyorum. Suçum ne ise ödemeye razıyım. Ben bir suç işlediğimi zannetmiyorum. Böyle düşünmüyorum, çünkü ben sadece eleştiri yaptım. Eleştirinin dozunu biraz fazla kaçırdım" ifadelerini kullandı.

Mahkeme: "Göreviyle ilgili bir suç olmayıp, kişisel suç niteliği taşıdığı anlaşılmaktadır"

Trabzon İdari Mahkemesinin kararında ise, "Mahalli idare organları veya bu organların üyelerinin görevleriyle ilgili bir soruşturma başlatılması halinde geçici bir önlem alarak yetkili makamlarca görevden uzaklaştırılabileceği açık ise de, davacının muhtarı bulunduğu Pelitli Mahallesi'nde yer alan yol ve kaldırımların bozuk olduğundan bahisle gerçekleştirmiş olduğu ifadelerin içeriğinin sinkaflı cümlelerden oluşması durumunun 4541 sayılı Kanun'un 3 maddesinde sayma yoluyla belirtilen görevleriyle ya da başka kanunlarla kendisine verilen bir göreviyle ilgili bir suç olmayıp, kişisel suç niteliği taşıdığı ve bu haliyle görevden uzaklaştırma tedbiri için anayasal olmayıp ve yasal şartların gerçekleşmediği anlaşılmaktadır" ifadelerine yer verildi.