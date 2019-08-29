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Milli Piyango'nun yeni sahibi belli oldu

Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango ve diğer sayısal şans oyunları için işletme ihalesinde en iyi teklifi veren İtalyan Sisal-Şans (Demirören) ortak girişim grubuyla sözleşme imzalandığını duyurdu
 29 Ağustos 2019 14:26
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Milli Piyango'nun yeni sahibi belli oldu

Türkiye Varlık Fonu, Milli Piyango için işletme ihalesinde en iyi teklifi veren İtalyan Sisal-Şans (Demirören Grubu) ortak girişim grubuyla sözleşme imzalandığını duyurdu.

Varlık Fonu açıklamasında taahhüt edilen 10 yıllık hasılattan kamuya kalacak olan net tutarın bugünkü değerinin en az 28,1 milyar TL olduğu belirtildi.

Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için yapılan ihalede, net bugünkü değer bazında en iyi teklifi 2020 yılı için 9 milyar 320 milyon TL tutarında asgari hasılat taahhüdü ve bayi komisyonları da dahil olmak üzere yüzde 9,5 komisyon oranıyla Sisal-Şans Ortak Girişimi vermişti.

İhaleye Doğan-Intralot Ortak Girişim Grubu, SAZKA Group a.s. ve IGT Austria GmbH da teklif vermişti.
NTV
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