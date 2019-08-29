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Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Geride bıraktığı miras gerçekten çok büyük ve anlamlıdır. Özellikle de kendisinin yaşadığı dönemde STK hareketlerini İslami kesimde en öne çıkarabilen isimlerden bir tanesi olmuştur Şule Yüksel Şenler Hanımefendi...
 29 Ağustos 2019 14:38
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Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in geride bıraktığı mirasın gerçekten çok büyük ve anlamlı olduğunu belirterek, "Özellikle de kendisinin yaşadığı dönemde STK hareketlerini İslami kesimde en öne çıkarabilen isimlerden bir tanesi olmuştur Şule Yüksel Şenler Hanımefendi..." dedi.

Erdoğan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci-yazar Şule Yüksel Şenler'in Eyüp Sultan Camisi'ndeki cenaze törenine katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Kıbrıs'ta başlayıp İstanbul'da tekamüle eren, sonra tüm Türkiye'yi, hatta tüm dünyayı etkisi altına alan bir mücadele insanının cenazesi vesilesiyle bir arada bulunulduğunu dile getirerek, Şenler 20'li yaşlarından itibaren okumakla, yazmakla, hakkı ve hakikati konuşmakla geçen ömrünün dün 81 yaşında sona erdiğini söyledi.

Pek çok kadının ve erkeğin hayatında dönüm noktası olacak azim, mücadele, inanç abidesinin son yolculuğuna rahmetle, salavatla, şükranla ve hüzünle uğurlandığını belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Geride bıraktığı miras gerçekten çok büyük ve anlamlıdır. Özellikle de kendisinin yaşadığı dönemde STK hareketlerini İslami kesimde en öne çıkarabilen isimlerden bir tanesi olmuştur Şule Yüksel Şenler Hanımefendi... O da İdealist Hanımlar Derneğiyle kurdukları mücadele, götürdükleri, yürüttükleri mücadele gerçekten adeta genç kızlarımız için bir idol olmasını da ortaya koymuştu. Hatta Seher Vakti dergisiyle o zamanlar özellikle İslami kesimde kalemşorlarımızın yer aldığı bir dergi olması bakımından, malum bazı çevreleri rahatsız etmesi bizi de mutlu etmesi bakımından çok çok önemliydi. Tamamen kendi iradesiyle yöneldiği hak ve hakikat yolu onun duruşuyla, kararlılığıyla, samimiyetiyle ve dirayetiyle kendi neslinin dikenler arasında açan bir gülü haline getirmişti. Hayat tarzını kendisine dayatılan şekilde değil de inancının gerekleri doğrultusunda yaşamak için verdiği mücadele onu son dönemin bayrak şahsiyetlerinden biri kıldı. Nice genç kızımızın inancından taviz vermeden okumasına, ilim ve hikmetle buluşmasına, milletimize hayırlı bireyler haline gelmesine, çevresini de etkileyen bir konuma ulaşmasına vesile oldu."

- "10 binlerce insana cesaret verdi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şule Yüksel Şenler'in kitaplarıyla, yazılarıyla gençlere yönelik sayısız konferanslarıyla ülkenin 4 bir yanını dolaşmak suretiyle verdiği konferanslarıyla 10 binlerce insana en zor zamanlarda cesaret verdiğini kaydetti.

Türkiye'nin darbecilerin ve vesayetçilerin pençesinde kıvrandığı bir dönemde böyle bir mücadele insanının yolunun hapishanelerden geçmemesinin düşünülemeyeceğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"Nitekim, kendisi bu durumu, 'Hak uğrunda zindana girmem mukadder imiş, takdir-i ilahiden gafil gibi kaçamam.' diyerek anlatmaktadır. Yani o da Medrese-i Yusufiye'den geçti. Şule Yüksel Şenler'i horlayanların, eziyet edenlerin, zindana atanların, yoluna dikenler döşeyenlerin hiçbiri bugün hatırlanmıyor ama Şule Hanımefendi inşallah nesiller boyu hayırla yad edilmeye devam edecektir. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, sevenlerine yetiştirdiği nesillere ve tüm milletime baş sağlığı dileklerimi sunuyorum. Rabbim inşallah kendisini cennetiyle müşerref kılar ve Hatice validemize, Aişe validemize komşu kılar ve bu mekanda inşallah kendisini defnedeceğiz. İnşallah yine burada, yakın bir mekanda da inşallah Şule Yüksel Şenler Hanımefendi adına bir kütüphane ve müzeyi de en yakın zamanda açmak suretiyle burada hem kütüphanede, müzede hemhal olmak hem kabrini ziyaret etmek suretiyle de inanıyorum ki kendilerini kabrinde çok daha mutlu etme fırsatı bulacağız."
Anadolu Ajansı
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