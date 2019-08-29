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'Belediyelerin yolsuzlukla mücadele etmesi göğsümüzü kabartıyor'

Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun: En küçük beldelerinden büyükşehirlere kadar Türkiye'nin her yerinde CHP belediyelerinin yolsuzlukla, israfla, hırsızlıkla, soygunla mücadeleye girişmesi ve başarılı olması göğsümüzü kabartıyor
 29 Ağustos 2019 14:59
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'Belediyelerin yolsuzlukla mücadele etmesi göğsümüzü kabartıyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "En küçük beldelerinden büyükşehirlere kadar Türkiye'nin her yerinde CHP belediyelerinin yolsuzlukla, israfla, hırsızlıkla, soygunla mücadeleye girişmesi ve başarılı olması göğsümüzü kabartıyor." ifadelerini kullandı.

Torun, yazılı açıklamasında, CHP'li belediyelerin bir yandan yepyeni projeler için canla başla çalışırken, bir yandan da halka ait her kuruşun hesabını sorma peşinde olduğunu belirtti.

Millete, "Tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemeyeceğiz, yedirtmeyeceğiz." sözü verdiklerini anımsatan Torun, şu değerlendirmede bulundu:

"Çalmıyoruz, çaldırmıyoruz. Biz adlı adınca söyleyelim, hırsızlık düzenini, yolsuzluk ve israf düzenini bitiriyoruz. Halkın parası halkın yararına hizmet ve yatırıma dönüyor. Bir zümrenin değil tüm halkımızın refahı için hizmet ve yatırım dönemi başlamıştır. Ülkemiz yepyeni bir döneme girmiştir. Bizim için asıl önemli olan şey, ülkede tekrar alın terinin, çalışarak para kazanmanın ve liyakatin önemli olduğunu kabul ettirmektir. En küçük beldelerinden büyükşehirlere kadar Türkiye'nin her yerinde CHP belediyelerinin yolsuzlukla, israfla, hırsızlıkla, soygunla mücadeleye girişmesi ve başarılı olması göğsümüzü kabartıyor."

Torun, CHP'li belediye başkanlarının Ordu Gülyalı'dan Adana Büyükşehir'e, Malatya Arapgir'den Ankara Büyükşehir'e, Rize Fındıklı'dan İstanbul Büyükşehir'e kadar yurdun dört bir yanında onuruyla yaşayan halkın hakkını ve hukukunu gözettiğini vurguladı.

Belediyelerdeki hukuk dışı sözleşmelerin feshinin, yandaş vakıflara peşkeşin durdurulmasının, israfın önlenmesinin, yapılmamış işin yapılmış gibi gösterilerek para ödenmesinin iptalinin basit bir yolsuzluk mücadelesi olmadığına değinen Torun, bunların, akla, hukuka ve fırsat eşitliğine dayalı bir çalışma yaşamının, çalışma ve alın terinin itibar gördüğü bir toplum düzeninin ilk adımları olduğuna kaydetti.
Anadolu Ajansı
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