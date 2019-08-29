Teknopark Ankara'dan 50 milyon dolarlık ihracat hedefi

İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı da olan Gültekin, AA muhabirine, Teknopark Ankara'nın faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Teknopark Ankara'nın, 2014 yılında teknoloji geliştirme bölgesi (TGB) ilan edildiğini hatırlatan Gültekin, yüzde 95 İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanlığı ve yüzde 5 Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ortaklığıyla 75 bin metrekare alan üzerinde kurulan teknoparkın 2017'de faaliyete geçtiğini söyledi.

Gültekin, Teknopark Ankara'nın, sanayi içine kurulan ilk uygulamalı TGB olarak diğer teknoparklardan ayrıldığını ve bünyesinde barındığı firmaları bir adım öne geçirdiğini bildirdi.

Çeyrek asrı aşkın sanayi tecrübesi ve bilgi birikimiyle kurulan Teknopark Ankara'nın çağın gereksinimlerine uygun altyapı ve fiziki imkanlarla donatıldığını vurgulayan Gültekin, ortak üretim atölyeleri, teknoloji transfer ofisi, endüstriyel tasarım, prototipleme ve kuluçka merkezlerinin yanında, toplantı, konferans, VIP salonları ve amfi tiyatrosu ile bin kişilik organizasyonlara ev sahipliği yapabildiğini ifade etti.

- "150 firma, 340 proje yürütüyor"

Gültekin, Teknopark Ankara'da genç girişimcilere ev sahipliği yapmak ve büyümelerini hızlandırmak amacıyla "Nar Kuluçka Merkezi" kurulduğunu aktardı.

Girişimcilerin proje sonucunda elde edecekleri çıktıyı oluşturabilmeleri için tasarım ve prototip merkezi olarak Nar Atölye'nin inşa edildiği bilgisini veren Gültekin, buradaki 3 boyutlu tarayıcı ve yazıcı, 3 eksenli CNC'ler, CNC router, lazer kesici, talaşlı imalat istasyonları sayesinde firmaların da Endüstri 4.0, mobil uygulamalar, yenilenebilir enerji, gıda, batarya teknolojisi, insansız sistemler, sanal gerçeklik, siber güvenlik, medikal ve savunma sanayi gibi yeni nesil teknoloji projelerini yürüttüklerini kaydetti.

Gültekin, Teknopark Ankara bünyesinde bulunan 150 firmanın 340 proje yürüttüğünü belirterek, projelerden yüzde 48,72'sinin savunma ve havacılık, yüzde 14,72'sinin medikal, yüzde 12,21'inin makine ve teçhizat, yüzde 12,18'inin yazılım, yüzde 4,54'ünün elektronik ve yüzde 7,63'ünün diğer sektörlerde olduğunu söyledi.

Teknopark Ankara firmalarının başarılı projeleri sonucu bugüne kadar 5 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirildiğini vurgulayan Gültekin, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olan 2023'te bu rakamı 50 milyon dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Teknopark Ankara olarak global pazar hacmi beklenenin üzerinde hızla artan insansız sistemler sektörüne altyapı yatırımları yaparak, Türkiye'nin bu pazardan pay sahibi olmasına katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Yüksek teknoloji üreticilerine destek vererek, ihracatta ortalama kilo başına düşen miktarın artmasını temenni ediyoruz. 'Unicorn firma (yeni girişim şirketi)' çıkarma hedefimize ulaşabilmek için kuluçka firmalarına mentörlük yaparak ve eğitimler düzenleyerek büyümelerini hızlandırmak istiyoruz. Uygulamalı TGB olarak, firmaların 'prototipten ürünleşme oranını' yükseltmek için gerekli altyapıyı oluşturmaya çalışıyoruz."