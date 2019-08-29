YDS/2 Sınav Giriş Belgeleri açıklandı
ÖSYM, 08 Eylül 2019 tarihinde yapılacak YDS/2 sınav giriş belgelerini yayınladı
|29 Ağustos 2019 15:22
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ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan duyuru;
DUYURU
(29 Ağustos 2019)
2019-YDS/2 Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı
08 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2019-YDS/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 15.10'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
DİKKAT!
08 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan YDS 2019/2 için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI
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