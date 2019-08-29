1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
 29 Ağustos 2019 15:28
Yazdır
Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışmasıyla Gara bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Eskişehir'de DEAŞ operasyonunda 2 gözaltı
29 Ağustos 2019 15:32		 FETÖ operasyonunda 4'ü kadın 7 kişiye gözaltı
29 Ağustos 2019 15:30
Tunceli'de bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısı 10 oldu
29 Ağustos 2019 14:22		 Sosyal medyada fetö'yü öven 5 kişiye gözaltı
29 Ağustos 2019 13:27
Denizli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı
29 Ağustos 2019 12:29		 Tunceli'de 4 terörist etkisiz hale getirildi
29 Ağustos 2019 09:12
Tekirdağ'da bir astsubay FETÖ'den tutuklandı
29 Ağustos 2019 03:50		 FETÖ'den ihraç edilen polis uyuşturucu ve sahte kimlikle yakalandı
29 Ağustos 2019 01:01
Tunceli kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
28 Ağustos 2019 22:21		 FETÖ şüphelisi eski polis Çorlu'da yakalandı
28 Ağustos 2019 21:21
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
15:51 - Doktor Ersin Bal, 26 günlük yaşam savaşını kaybetti15:50 - Türkiye'de bir gazete daha Dijital'e geçiyor15:42 - Trabzon Büyükşehir'den '700 bin liraya takım elbise' iddialarına yalanlama15:36 - 2020 KPSS ye hazırlık15:32 - Eskişehir'de DEAŞ operasyonunda 2 gözaltı15:30 - FETÖ operasyonunda 4'ü kadın 7 kişiye gözaltı15:28 - Kuzey Irak'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi15:26 - Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı15:22 - YDS/2 Sınav Giriş Belgeleri açıklandı15:13 - İstanbul'da gece ulaşımının detayları belli oldu
15:07 - Teknopark Ankara'dan 50 milyon dolarlık ihracat hedefi15:05 - Yatırımcılar için Çukurova'da inovasyon merkezleri kurulacak15:03 - Merkez Bankasının rezervleri azaldı14:59 - 'Belediyelerin yolsuzlukla mücadele etmesi göğsümüzü kabartıyor'14:53 - Sanatçı cinayetinin zanlısı 9 yıl sonra kuzey ırak'ta yakalandı14:49 - Okullarındaki masa ve sıraları yenilediler14:38 - Şule Yüksel Şenler son yolculuğuna uğurlandı14:30 - Türkiye'nin yükseköğretimdeki kalite haritası çıkarılıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2019 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ANKET
İBB'nin, yurt hizmeti veren TÜRGEV, TÜGVA gibi vakıflara verdiği binaları geri almasını doğru buluyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
OGM, 5 bin sözleşmeli personel almak ilana çıktı
Ali Yalçın: Hakem heyeti adaletten şaştı, noterlik yaptı
Memurların zamlı yeni maaşları
Hakem Kurulu üyeleri, toplantı ücretini hak etmedi
İBB, işten çıkarmaya devam ediyor. Bu kez 238 kişiyi işten çıkardı
KPSS ve ÖABT sonuçları açıklandı
OHAL Komisyonu, başvuruların üçte ikisini karara bağladı
Bol tatilli okul dönemi
KPSS'de hangi puan türü nerede kullanılıyor?
Jandarma Genel Komutanlığı'na dair atama kararnamesi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Kainat'ın Aynasıyım 1
iz bırakan sözler 2
elma sirkesi 2
abd nin bizim dostumuz olması 2
vapurda martılara simit atmak 2
EMİNE BULUT 2
gül döktüm yollarına 2
günaydın sözlük 3
memura yapılan zam 6
rutin hayat 4
SON İLANLAR
Adalet Akademisi 40 işçi alacak
Sağlık Bakanlığı'ndan Devlet Hizmet Yükümlülüğü kura ilanı
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2.700 Orman Muhafaza Memuru alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli 1.150 Orman Mühendisi alacak
Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli 1.146 personel alacak
Niğde Çukurkuyu Belediyesi Geçici 3 İşçi Alacak
Konya Akbeltaş 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Sincan Simya Kurs Merkezi Öğretmen Alım İlanı
Ankara Açı Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Beşfen Koleji Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam